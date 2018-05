La marcha por el desbloqueo del convenio de hostelería finaliza hoy en Málaga capital 00:23 Un momento de la cuarta jornada de protestas esta mañana. / SUR Los sindicatos mantienen la posibilidad de una huelga de hostelería para este verano si no alcanzan a un acuerdo con la patronal NURIA TRIGUERO , AGUSTÍN PELÁEZ y EUROPA PRESS Viernes, 25 mayo 2018, 12:50

La marcha de trabajadores del sector de la hostelería, convocada por los sindicatos CCOO y UGT para lograr el desbloqueo del convenio de hostelería del sector que arrancó el martes desde Marbella, finaliza este viernes sobre las 13.00 horas en la puerta de la Confederación de Empresarios de Málaga (CEM) con la asistencia prevista de un millar de trabajadores y del líder de IULV-CA, Antonio Maíllo.

Empleados de hostelería no solo de Málaga sino de Cádiz, Granada y Sevilla, iniciaron esta mañana la cuarta jornada de protesta desde el parque comercial Bahía Azul de la capital. Bajo el lema 'La hostelería en lucha, por un convenio digno', reclaman el «desbloqueo» del convenio de hostelería, recordando que la patronal les quiere «imponer unas condiciones que suponen retroceder 40 años». Han pasado también por Fuengirola, Mijas, Benalmádena y Torremolinos.

El principal motivo que enfrenta e empresarios y trabajadores de la hostelería malagueños es la pretensión de la patronal de reducir de dos días a un día y medio los descansos. Los sindicatos tampoco aceptan la intención de flexibilizar la jornada, de forma que se puedan trabajar más de ocho horas al día y hasta 14 días seguidos. Para ellos, estas propuestas traspasan el umbral de la explotación. Tampoco sobre subida salarial hay acuerdo: la plantilla reclama un 4% anual, argumentando que en los últimos cuatro años los sueldos han subido sólo un 4,5%; mientras que los empresarios piden tablas salariales distintas entre la costa y el interior.

Esta misma mañana, la secretaria general CCOO-A, Nuria López, ha señalado que están abierto a seguir negociando con la patronal, pero que hasta el momento la actitud que están viendo por parte de la misma es «reacia, cicatera». «Sigue pensando solo en la obtención de beneficios a costa de los derechos y el sufrimiento de los trabajadores y muy especialmente de las trabajadoras, que son mayoritarias en el sector de la hostelería», ha añadido, para dejar abierta la posibilidad a una huelga de la hostelería en verano. «Si esto no se arregla ya, la movilización se endurecerá con acciones más contundentes de cara a la temporada alta, incluso una huelga en el sector», ha asegurado. «Está en su mano que no se recrudezcan las acciones», apuntando que no quieren «conflicto, queremos un convenio digno».

En este sentido, ha incidido en que buscan un convenio en el que «no haya salarios de miserias como se están produciendo en el sector, teniendo unos grandes beneficios empresariales como están obteniendo las grandes cadenas hoteleras que operan en nuestra comunidad y que amparan los gobiernos tanto de España como de nuestra región».

Asimismo, ha reclamado unas condiciones «dignas» y que «no se produzcan externalizaciones masivas de servicios, especialmente en las camareras de piso», ha precisado la responsable de CCOO-A, quien ha asegurado que «siempre tendemos la mano a la negociación» y ha pedido a la patronal «que cumplan con su responsabilidad social».

Por su parte, el secretario de Hostelería de UGT-A, Sergio de Oses, ha comentado a través de un comunicado que espera «como agua de mayo, y nunca mejor dicho, que todos los mensajes que se están enviando desde los sindicatos, la política, y los propios empresarios de Andalucía, recalcando la importancia y magnitud de este convenio, hagan recapacitar a la patronal Aehcos y que todo esto quede en un mal recuerdo».

El consejero pide a los empresarios que compartan «sus beneficios»

El consejero de Turismo y Deporte, Francisco Javier Fernández, se ha puesto del lado de los trabajadores de la hostelería de Málaga al asegurar que hay que «seguir esforzándose» para llegar a un acuerdo entre patronal y trabajadores, reclamando a los empresarios que compartan «sus beneficios».

En Málaga, donde ha inaugurado las jornadas jurídicas 'Viviendas con fines turísticos en Andalucía', organizadas por la Junta en colaboración con la Universidad Internacional de Andalucía (UNIA), ha defendido la sostenibilidad del turismo y que los trabajadores tengan «condiciones dignas y participen en esos beneficios que está habiendo».

«Tienen que ser conscientes de que los trabajadores también tienen que ser partícipes de la recuperación económica que está habiendo en torno al turismo», ha manifestado el titular andaluz de Turismo.

Para Fernández, esa «riqueza se tiene que trasladar a los empleados», pero no sólo en sueldos dignos sino en «condiciones dignas laborales, que verdaderamente dé calidad al empleo, que ellos después dan como calidad al turismo y al turista en Andalucía».

A su juicio, el turismo «no puede ser una fórmula donde explotar a los trabajadores ni que estos se sientan explotados». Debe ser, ha añadido, «fuente de riqueza para todos porque con esas acciones se consigue evitar la turismofobia o que se considere al turismo una molestia y no una fuente de ingresos».

En este sentido, ha apoyado «directamente a todos los trabajadores». «Hay que ser generosos, sé que están dispuestos a serlo y a dialogar pero es algo de ambas partes», ha sostenido, al tiempo que ha considerado que «la paz laboral viene bien para el turismo en Andalucía y garantizar la sostenibilidad en el turismo que es una de las claves».

Sobre la subida salarial reclamada por parte de los trabajadores, de entre un 13 y 15 por ciento en los próximos cuatro años, el consejero ha señalado que debe ser la que consideren entre empresarios y trabajadores «y que sea razonable para todos». No obstante, ha recordado el incremento firmado en las Islas Baleares -17 por ciento en cuatro años- o de algo más de un cinco por ciento en Granada. «Son ellos los que tienen que acordarlo», ha finalizado.