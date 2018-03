El crucero más grande del mundo, 'El Symphony of the Seas' ya está en Málaga El barco, en el puerto de Málaga esta mañana. / JESÚS DOMÍNGUEZ El ‘Symphony of the Seas’ ha atracado a la seis de la mañana procedente del astillero francés al que Royal Caribbean encargó este gigante del mar PILAR MARTÍNEZ Málaga Martes, 27 marzo 2018, 13:13

Desde las seis de la mañana, Málaga se ha convertido en el único puerto que ha recibido a la serie de cruceros más grande. La llegada del ‘Symphony of the Seas’, procedente del astillero francés Saint Nazaire, al que Royal Caribbean ha encargado este nuevo gigante del mar, marcaun hito al ser la primera vez que la ciudad es elegida para la presentación mundial de un crucero. Se trata de un evento, que tanto el Puerto como el Ayuntamiento de Málaga o Turismo Costa del Sol quieren compartir con la sociedad malagueña. Para ello han organizado numerosas actividades en la explanada de Levante, entre ellas un concierto de Mr Proper, juegos en familia, un photocall del barco, un food track y el sorteo de un crucero en el ‘Symphony of the Seas’, que tendrá su base en Barcelona para hacer itinerarios de siete noches por el Mediterráneo. Este sorteo será a beneficio de la Fundación Andrés Olivares, que presta apoyo a niños y adolescentes con cáncer. El barco, con capacidad para más de 6.300 pasajeros, partirá a las diez de la noche hacia la Ciudad Condal y será despedido con un espectáculo de fuegos artificiales.

Galería. Así es el 'Symphony of the Seas'.

A bordo del mismo, en este viaje inaugural, estarán los directivos de todo el mundo de la compañía Royal Caribbean, así como unos 350 periodistas llegados de los cinco continentes para dar cuenta de este acontecimiento y participar de la experiencia de esta primera travesía. Estos 500 profesionales han permanecido en la Costa del Sol desde el pasado fin de semana y han participado de una agenda de visitas organizadas que les ha permitido conocer ‘in situ’ los grandes atractivos de este destino. Para los responsables de las distintas administraciones, la presentación mundial de este crucero supondrá una promoción sin precedentes.