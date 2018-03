El lanzamiento mundial del crucero 'Symphony of the Seas' coloca a Málaga como destino de los gigantes del mar Es la única ciudad que ha sido la primera escala de los cuatro barcos más grandes del mundo y el destino que reunirá el próximo martes a 500 directivos y prensa internacional PILAR MARTÍNEZ Málaga Martes, 20 marzo 2018, 13:57

Málaga se prepara para recibir a lo grande al nuevo gigante del mar, el crucero ‘Symphony of the Seas’, cuyo lanzamiento a nivel mundial se hará en la capital de la Costa del Sol el próximo martes. Más de 500 directivos de la compañía Royal Caribbean y periodistas llegados de todos los rincones del mundo colocarán a Málaga como un destino exclusivo de cruceros y el único que ha sido la primera escala de los cuatro barcos más grandes del mundo.

Todos ellos propiedad de esta compañía americana, que a corto plazo no tiene previsto posicionar un crucero en el puerto malagueño, pero que tampoco descarta hacerlo en función de la evolución global de los destinos de la compañía. Así lo acaba de explicar Sergio Arévalo, director comercial en España de Royal Caribbean, que ha definido al nuevo buque ‘Symphony of the Seas’ como “un barco espectacular en el que la diversión y el ocio está asegurado”.

Las dimensiones vuelven a hablar por sí solas de la majestuosidad de este nuevo crucero, que se posicionará en Barcelona. Este crucero tiene capacidad para desplazar a 9.000 personas entre pasajeros y tripulantes. Concretamente, cuenta con 2.780 camarotes, además de unas suites, entre las que destaca una de ellas por contar hasta con dos bares internos. El buque puede albergar a 6.780 pasajeros, que serán atendidos por casi 2.200 miembros de la tripulación. El barco, de 230.000 toneladas, tiene 362 metros de eslora, 18 cubiertas, 19 piscinas distribuidas en tres cubiertas, y está dividido, como cualquier pueblo, en barrios. Arévalo dijo que son siete las barriadas, entre las que destacó un paseo marítimo, la zona comercial con marcas de lujo, un Central Park, con 12.000 plantas naturales, y hasta una tirolina de 40 metros de largo.

“Es un evento muy importante el lanzamiento mundial de este nuevo crucero en el que Royal Caribbean ha invertido tres años en construir este barco en un astillero francés, desde donde partirá directamente hasta Málaga para su presentación a nivel global”, dijo Arévalo.

Para celebrar este acontecimiento, el Puerto de Málaga, Turismo Costa del Sol y el Ayuntamiento de la ciudad se han unido en la programación de una serie de actividades ante un evento que hasta ahora nunca había acogido. El presidente de la Autoridad Portuaria, Paulino Plata, destacó que “este acto representa para Málaga un momento clave de apoyo de esta compañía no sólo al Puerto sino también a la ciudad”. Para ello explicó que se han organizado una serie de actividades para que los malagueños disfruten también de esta presentación a nivel mundial del nuevo gigante del mar, que atracará en Málaga a las seis de la mañana y partirá a las diez de la noche con un espectáculo de fuegos artificales.

La explanada de Levante será el epicentro de las actividades que incluyen un concierto de Mr Proper, juegos en familia, un photocall del barco, un food track y un sorteo de un crucero en el ‘Symphony of the Seas’ a beneficio de la Fundación Andrés Olivares, que presta apoyo a niños y adolescentes con cáncer. Su presidente, Andrés Olivares, instó a los malagueños a que participen en este gran evento solidario.

Por su parte, el director general de Turismo Costa del Sol, Arturo Bernal, destacó la oportunidad que supone para Málaga este evento mundial a nivel de promoción, aprovechando para instar a la compañía a que ponga un barco con base en Málaga.

El presidente del Convention Bureau de Málaga, Francisco Quereda, insistió en que este evento “supondrá una promoción sin parangón para la ciudad”, destacando que son 500 directivos de todo el mundo de la compañía y prensa de los cinco continentes los que no sólo asistirán a la presnetación del barco, sino que en los días previos conocerán toda la oferta turística de la capital de la Costa del Sol.