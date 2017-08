La Junta descarta que los ataques contra el turismo de otras regiones se trasladen a Andalucía El consejero de Turismo, Francisco Javier Fernández, señala no obstante que hay que ser precavidos y analizar lo que está sucediendo en otros territorios AGUSTÍN PELÁEZ Jueves, 3 agosto 2017, 14:12

«En Andalucía el turismo no es ningún problema». Así de rotundo lo ha asegurado hoy en Málaga el consejero de Turismo y Deportes de la Junta de Andalucía, Francisco Javier Fernández, al referirse a la posibilidad de que se puedan trasladar a al comunidad andaluza los ataques contra el turismo que grupos radicales están llevando a cabo en Baleares, Valencia, Barcelona para denunciar la sobreexplotación turística, ataques que han llegado ya a la prensa extranjera.

No obstante, Fernández ha señalado que hay que ser precavidos y analizar el problemas y las protestas que se están produciendo en otros territorios. Aún así, el consejero ha asegurado que Andalucía como destino tiene capacidad turística. “Somos ocho provinciales con ofertas turísticas complementarias y diferenciada. Mientras que en Cataluña por ejemplo el 70 por ciento del turismo se consolida en Barcelona, o las Islas Baleares, donde lo que hay es un monocultivo turístico. En Andalucía puede haber momentos puntuales que coinciden con alguna fiesta, pero no es un problema generalizado”, ha insistido Fernández.

No obstante, el consejero ha manifestado que si “somos capaces de distribuir en toda Andalucía la presión turística no llevará a un conflicto entre turistas y vecinos”. Para Fernández, hay que lograr asimismo que la riqueza que genera el turismo se traslade a la sociedad, al considerar que si no hay una renta social basada en la sostenibilidad del sistema, existirá el riesgo de enfrentamiento. El titular de la Consejería de Turismo ha insistido en que lo que hay que lograr es que ningún vecino se sienta un turista en su ciudad y no pierda la oportunidad de disfrutar de la misma, y que el turista se sienta parte de la ciudad. “Habrá que hacer un reparto de los flujos por toda Andalucía y saber ordenarlas para que los turistas estén en toda la ciudad.

En este sentido, ha insistido en ver el turismo como una forma de convivencia y no como una forma de enfrentamiento, siendo capaces de que los servicios no pierdan calidad y haciendo pedagogía. Fernández ha recordado que que la Junta cuenta con un plan de turismo sostenible para el horizonte 2020 entre cuyos objetivo está precisamente trabajar por la sostenibilidad social del turismo para evitar los enfrentamientos entre vecinos y turistas.

El consejero de Turismo ha realizado esta declaración con motivo de la presentación en la capital de la Costa del Sol del concurso puesto en marcha por su departamento con los operadores comerciales turísticos internacionales. Se trata de una acción promocional multisegmento con 19 operadores internacionales que permitirá reforzar la comercialización del destino Andalucía en 15 países emisores. La iniciativa tiene como principales objetivos impulsar la llegada de viajeros y las pernoctaciones de extranjeros, así como mejorar la distribución de los flujos turísticos.

Fórmulas más eficaces

Fernández ha explicado que esta acción se ha articulado a través de un concurso público con el que “le hemos dado una nueva vuelta a nuestra relación con la turoperación buscando fórmulas más eficaces y eficientes”, y precisó que el presupuesto de adjudicación (720.000 euros) sumado a las mejoras aportadas por las empresas movilizarán una inversión global de 1,8 millones de euros.

El consejero ha resaltado que permitirá la complementariedad entre los destinos y el desarrollo de sinergias entre los diferentes productos y tipologías que ofrece Andalucía, de modo que se extienda la actividad turística al conjunto de la región y los beneficios económicos y sociales de esta industria, lo que, a su vez, tiene que contribuir a la mejora de la estabilidad y la calidad del empleo sectorial.

Francisco Javier Fernández ha destacado la importancia del turismo internacional para Andalucía, que ha recibido en el primer semestre de este año 5,2 millones de viajeros extranjeros (+9,8), que han generado un gasto de 5.614 millones de euros (+12,3%), lo que “nos obliga a seguir apostando por estos mercados y por que la promoción sea lo más productiva posible”, en cuanto a sostenibilidad y rentabilidad social de la inversión.

En concreto, la acción abarca 15 países de siete mercados (Reino Unido, Alemania, Francia, Benelux, EE.UU. y Canadá, Países Nórdicos, Rusia y Países del Este) y siete segmentos prioritarios (vacacional, golf, circuitos, de interior, cultural, de lujo y senior), elegidos a partir de un análisis sobre los principales emisores internacionales, así como sobre las preferencias de los turistas a la hora de elegir la oferta regional.

Acciones en el mercado británico

Entre las acciones previstas en el mercado británico, se ampliarán las rutas y las plazas con destino a la Costa del Sol y a la Costa de Almería, tanto para la temporada de verano como para la de otoño-invierno; se incorporarán nuevos productos a los catálogos de las empresas; se reforzará la promoción de los destinos citados y de otros como Huelva; y se realizarán acciones específicas en el segmento de golf y de interior.

En el caso del emisor alemán, las acciones se dirigen a la redistribución territorial del segmento vacacional, apostado por las costas de Almería, Huelva y Tropical, al tiempo que se mantiene la Costa del Sol como destino clave. En las tipologías de turismo cultural, golf y de lujo, las medidas de comercialización se enfocarán también a la desestacionalización, sobre todo, hacia Huelva y la Axarquía malagueña.

Para al mercado francés, se realizará una ampliación de paquetes y circuitos en el litoral e interior en todas las provincias, para aumentar las llegadas y las pernoctaciones; mientras que en Benelux la acción se centra en los segmentos vacacional y circuitos de interior, para la Costa de Almería, Costa del Sol y Costa de la Luz, además de en otros destinos con un enfoque de productos de lujo y de hoteles con encanto.

Otro paquete de medidas de los operadores se centrará en EE.UU. y Canadá, donde las propuestas serán variadas tanto para consumidores como para profesionales, con una presentación global del destino, en la que se incidirá en los circuitos y viajes combinados a medida, en los segmentos cultural y de lujo, así como en las provincias menos conocidas para este público, como son Jaén, Almería, Huelva y Cádiz.

Finalmente, respecto al mercado ruso y de Países del Este, las propuestas se orientarán a las tipologías vacacional, de lujo, cultural y senior. Por su parte, en el emisor nórdico se abordarán acciones especialmente enfocadas al destino Almería, además de otras destinadas a los segmentos de golf y circuitos en temporada media y baja, a los productos senior y a incrementar la popularidad de la marca Andalucía en general.