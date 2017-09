Inversores hoteleros siguen apostando por la ciudad con una decena de proyectos

Que las plazas de viviendas turísticas de la capital hayan superado a las que ofrecen los hoteles es un dato que no intimida a los inversores hoteleros. El interés que despierta para importantes cadenas contar con un establecimiento en la Costa del Sol se mantiene intacto. El concejal de Turismo del Ayuntamiento de Málaga, Julio Andrade, aseguró que «puede haber, fácilmente, una decena de proyectos hoteleros en estos momentos y de envergadura».

A la vista está que estos inversores no ven como una amenaza que a las más de 10.000 plazas hoteleras se le hayan sumado otras 11.000 de viviendas turísticas regladas en los 16 meses que lleva en marcha la normativa en Andalucía. «Los inversores no sólo se interesan por la situación actual de la ciudad sino por las estrategias que estamos planteando a más largo plazo. Quieren saber cómo va a ser la Málaga de dentro de diez años. Ahora ven el gran potencial. Es una ciudad que está de moda y por eso seguimos apostando por diversificar la oferta y siempre con las miras puestas en la calidad. Este es el camino», dijo.

Sobre esas miras de la ciudad a medio plazo, Andrade avanzó que «Málaga se tiene que ir preparando para seguir avanzando en crear nuevas zonas de atracción de turistas además del Centro, porque si no llegaría un momento en que la carga en esta zona sería insoportable no sólo para el turista sino también para el ciudadano». Aunque considera que la capital de la Costa «todavía está lejos de eso de la saturación», advirtió de que hay que actuar para que se convierta en un problema a medio plazo. «Por eso se tienen que generar nuevas atracciones como la oferta de ocio en la zona del Muelle Uno, o que cada día haya más gente que vaya a disfrutar de los museos en la zona de Tabacalera o de la oferta gastronómica del Este. Creemos que es más necesario apostar por proyectos como la rehabilitación de los paseos marítimos de El Palo y Pedregalejo, que presentaremos pronto. Esta iniciativa va a ampliar la oferta de ocio para también sacar partido al mar. Todo ello tiene que ir a más porque no nos queda otra», precisó.