Inversores extranjeros abrirán cuatro nuevos hoteles en pleno casco antiguo de Marbella Maison Ardois Se van a recuperar edificios emblemáticos de la ciudad con una inversión de 15 millones de capital inglés y suizo y de la mano del grupo marbellí Rhône Property MÓNICA PÉREZ Marbella Lunes, 15 enero 2018, 00:23

Marbella encara un nuevo año que será más que satisfactorio para el sector turístico. Aun cuando todavía no se manejan previsiones más o menos fiables sobre el número de visitantes que aterrizarán este año en la ciudad, lo que sí es una realidad es el incremento de su planta hotelera. Una oferta que crece, sobre todo, en calidad, y con un producto dirigido a un perfil de turista de clase media-alta que busca exclusividad pero además un valor añadido traducido en el descubrimiento de una Marbella poco explotada, la del tipismo. Los inversores, conscientes de esta nueva tendencia en los gustos del cliente, han puesto el foco en el casco antiguo de Marbella, una de las ‘joyas’ urbanas del municipio. De una sola tacada, un grupo de inversores internacionales, suizos e ingleses, de la mano del asesoramiento del grupo empresarial marbellí Rhône Property, especializado en la creación y gestión de carteras de activos para fondos de inversión, abrirá cuatro establecimientos hoteleros en pleno corazón de la ciudad con una inversión total que rondará los 15 millones de euros.

Las ubicaciones Maison Ardois Ubicación. Calle Ancha, 9. Es una antigua casa señorial de la familia Ardois, vinculada al negocio minero. Tendrá una estrella. Superficie construida. 622,95 metros cuadrados. Habitaciones. Siete dobles y cuatro individuales. El Castillo Ubicación. Plaza de San Bernabé. Se localiza dentro de las Murallas de Marbella. Una estrella. Superficie construida. 993 metros cuadrados. Habitaciones. Nueve dobles, ocho triples y dos individuales. Santo Cristo Ubicación. Plaza del Santo Cristo, 2. Antigua casa familiar. Tendrá dos estrellas. Superficie construida. 727 metros cuadrados. Habitaciones. Diez dobles y cinco individuales. Puente de Ronda Ubicación. Plaza Puente deRonda, 1. Fue vivienda del doctor Maíz Viñals, y Conservatorio entre 1996 y 2011. Superficie construida. 1.286 metros cuadrados. Habitaciones previstas: 16.

La firma marbellí presentaba hace solo unos días uno de estos proyectos de hotel boutique, ‘Maison Ardois’, ubicado en calle Ancha en una casa señorial del siglo XVI, y en pleno proceso de rehabilitación. Pero los planes del grupo son mucho más ambiciosos y ya trabajan en otros tres establecimientos que se encuentran en diferentes fases de tramitación. Una antigua casa familiar de cuatro plantas en la Plaza del Santo Cristo; un edificio ubicado dentro del recinto amurallado del Castillo, y el inmueble que hasta hace unos años acogió el Conservatorio en la Plaza Puente de Ronda, han captado la atención de estos inversores que buscan para sus nuevos proyectos enclaves destacados. «Se ha apostado por ubicaciones que descubran al cliente la Marbella de verdad, esa Marbella tradicional y típica que se conoce poco», explica Miguel Cerván, director general de Rhône Property, empresa marbellí encargada en este caso de la compra y puesta en valor de los inmuebles. «Los inversores que llegan a Marbella buscan un plus, conscientes del cambio en las preferencias del turista». Ese plus –detalla– se encuentra, precisamente, en trasladar al cliente de estos hoteles a descubrir la Marbella menos promocionada a nivel internacional y no por ello menos importante ni atractiva.

Los cuatro hoteles proyectados sumarán apenas 50 habitaciones y 105 plazas. En el servicio directo y la tranquilidad radica, explica Cerván, la filosofía del proyecto. Los dos hoteles más avanzados son los de calle Ancha, que podría estar terminado para febrero próximo, y el de Plaza de Santo Cristo. La intervención en ambos inmuebles se ejecuta por fases. Una primera –la de mayor envergadura– centrada en la recuperación de edificio. Antes de acometer la segunda, –la del equipamiento–, se deberá tener elegida la firma encargada de la explotación, que será la misma, concreta el director general de Rhône Property, para los cuatro establecimientos. «Se apuesta por un proyecto perdurable que vaya con la ciudad y que vaya acorde con el entorno en el que abrirán estos hoteles», subraya. El proyecto de este grupo empresarial sigue, de hecho, un mismo patrón para sus cuatro establecimientos proyectados. Son hoteles boutiques, de pocas habitaciones y con una atención y servicio destinado a un cliente amante del lujo.

Puente de Ronda. El Castillo. Santo Cristo

Esta iniciativa empresarial, más allá del negocio, lleva aparejada una innegable contribución a la reactivación del casco antiguo de Marbella, sobre todo por cuanto permite la rehabilitación de inmuebles que, o llevaban tiempo cerrados, o se encontraban en un discutible estado de mantenimiento.

El establecimiento más amplio ocupará el antiguo edificio del conservatorio

De esta forma se recupera, en el caso del proyecto de calle Ancha, una antigua casa señorial del siglo XVI. El Hotel Santo Cristo volverá a abrir las puertas de un inmueble familiar levantado en uno de los rincones más bellos del centro de la ciudad. La peculiaridad del edificio que acogerá el Hotel El Castillo es que se encuentra ubicado dentro del recinto amurallado de la ciudad, declarado Bien de Interés Cultural (BIC), por lo que, previamente a la obra, se deberán realizar las pertinentes catas arqueológicas, algo en lo que ya se trabaja. Para el proyecto más ambicioso, que se desarrollará sobre casi 1.300 metros cuadrados de superficie construida en Plaza Puente de Ronda, se recupera la que fuera vivienda del doctor Maíz Viñals y, después, entre los años 1996 y 2001, sede del Conservatorio de Marbella.