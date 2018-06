TSS Group advierte del exceso de burocracia y de la falta de apuesta por la digitalización Vista del salón de Messe Dresde donde se celebra el congreso durante la intervención de Manuel Molina en la apertura del foro. / Salvador Salas Manuel Molina muestra el disgusto de las agencias de viajes por normativas europeas como la nueva ley de protección de datos PEDRO LUIS GÓMEZ Enviado Especial. Dresde Domingo, 3 junio 2018, 00:26

El XXV congreso de TSS Group hizo una advertencia a lo que se considera un exceso de burocracia y una falta de apuesta por la digitalización en Europa a nivel turístico, «lo que puede convertir a nuestro continente en un museo, no en un espacio de innovación y creatividad como hicieron nuestros abuelos», como especificó Manuel Molina, presidente de la compañía que celebra sus bodas de plata en la ciudad donde nació, Dresde, ante unos 1.000 agentes de viaje de centro Europa venidos expresamente para estar jornadas que combinan trabajo y convivencia.

El congreso se inició con un reivindicativo discurso de Manuel Molina, quien alabó el trabajo y la labor de las agencias de viajes, «porque en pequeñas localidades son una puerta abierta al mundo, son embajadores del mundo», y porque su supervivencia radica en el «trato humano, que las hace distintas, que atrae al cliente, que los convierte en sus amigos».

Para el presidente del operador independiente de agencias de viaje, que fue muy aplaudido en diversas fases de su discurso, «la directiva europea de viajes combinados nos ha cogido por sorpresa, y no nos gusta, porque rompe nuestra creatividad, y el reglamento general de Protección de Datos es muy perjudicial para nosotros, que no somos responsables de nada, porque nosotros no vendemos los datos, eso lo hacen Faceebook y Google, que después van un día al Parlamento Europeo y piden perdón y punto, pero a los que nos perjudican es a nosotros, a las agencias, que no hacemos ningún mal uso de esos datos». Posteriormente, Manuel Molina advirtió de algo que considera es el mayor peligro para el futuro: «Europa se está durmiendo en el tema de la digitalización, mientras que otros continentes, como Asia por ejemplo, apuestan de manera muy importante y decidida. El futuro y casi el presente pasan por la apuesta por lo digital, y no podemos quedarnos dormidos. Si no, Europa va a ser una especie de museo para ser visitado, pero no otra cosa; seremos un continente viejo, antiguo, y no tendremos la capacidad de innovación, por ejemplo, que tuvieron nuestros antepasados en Alemania, en España y en toda Europa».

Los datos 3.350 agencias distribuidas por siete países europeos conforman TSSGroup en la actualidad. 5.500 millones de euros facturaron las empresas agrupadas en TSS en 2017. 1.34 millones de turistas alemanes eligieron Andalucía como destino turístico el pasado año.

La digitalización del sector turístico y educativo fue tratada a fondo en este congreso, con especiales menciones, aparte del referido Molina, de Manuel Butler, ex director de Turespaña y recientemente nombrado secretario ejecutivo de la OMT, de la vicealcaldesa de Dresde y concejala de Turismo y Cultura, Annekatrin Klepsch, del rector de la UMA, José Ángel Narváez, del consejero de Turismo, Javier Fernández, de la teniente de alcalde de Málaga y responsable de Turismo y Economía Productiva, Mar Martín Rojo, y del jefe de la Policía del Estado Federal de Sajonia.

Mar Martín Rojo, Adelaida de la Calle, José A. Narváez, Manuel Molina, Annekatrin Klepsch, Javier Fernández y Manuel Butler con la revista oficial del congreso, editada por SUR. / Salvador Salas

«Las normativas europeas no pueden robarnos la creatividad y la innovación, sino que han de apoyarnos en nuestra apuesta por las nuevas tecnologías. Europa no puede seguir dormida en el meteórico proceso de digitalización, y la Unión Europea ha de ser también digital y no una carga burocrática terrible que nos deja aburridos», sentenció entre aplausos el presidente de TSSGroup.

Punto fuerte

Finalmente, Molina dijo que «nadie tiene que menospreciar nuestro maravilloso trabajo, el de las agencias de viajes, y ni Berlín, ni Bruselas pueden olvidarlo. La alianza entre las agencias y los touroperadores es lo mejor que hay. El cliente es nuestro pasado, nuestro presente y nuestro futuro. Nuestras fortalezas van por ahí, ser humanos es nuestro gran punto fuerte, por tanto, sigamos siendo humanos», concluyó.

En el Congreso intervinieron también el presidente de la DRV alemana, y el presidente y del consorcio turístico de Turquía, antiguo ministro del sector en aquel país, así como Manuel Butler («el turismo mundial vive hoy un momento dulce y hay que potenciarlo y ayudar a su crecimiento») y José Ángel Narváez («la Universidad de Málaga se siente honrada por estar en este evento y por la apuesta junto a TSSGroup por el Aula Digital»). También se emitió por vídeo un mensaje de la ministra de Digitalización de la República de Alemania, Dorothee Bar, quien dijo que su país estaba haciendo un gran esfuerzo para liderar el proceso de revolución tecnológica en el que nos encontramos inmersos y que especialmente afecta al turismo, aparte de felicitar a TSSGroup por sus bodas de plata.

Por la noche, los participantes en el congreso fueron agasajados por TSSGroup con una cena de gala en la que todos brindaron por otros 25 años más, en un evento que tuvo un marcado protagonismo andaluz y malagueño, con una clara apuesta a nuestros destinos por parte del consorcio independiente de agencias de viaje que extiende sus redes por siete países de Europa central y del este.