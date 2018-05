González de Lara lanza un aviso a Aehcos sobre el convenio de hostelería: «Uno no debe nunca levantarse de la mesa» Javier González de Lara en una imagen de archivo. / SUR El presidente de la CEM y la CEA dice que no quiere «ni contemplar la posibilidad de que haya huelga», ofrece intermediación y asegura que no hay «tantas cuestiones que separen a las partes» NURIA TRIGUERO Málaga Martes, 29 mayo 2018, 14:05

A buen entendedor, pocas palabras bastan. El presidente de la Confederación de Empresarios de Málaga y de la de Andalucía, Javier González de Lara, ha lanzado un claro aviso a la patronal de los hoteleros malagueños, Aehcos, tras la frustrada reunión de ayer de la mesa negociadora del convenio de hostelería de la provincia, de la que los representantes de Aehcos se levantaron a los cinco minutos tras afirmar que no tenían nada nuevo que aportar a la negociación. «Uno no debe nunca levantarse de la mesa», ha asegurado el líder de la CEM y la CEA, claramente disgustado por la actitud de sus asociados. «Tenemos que poner todos de nuestra parte y hacer propuestas serias», ha añadido, reconociendo la «buena disposición sindical» y el «esfuerzo» de Mahos, la patronal de bares y restaurantes, por mantener viva la negociación (mañana hay prevista un nuevo encuentro en su sede). «Hay tiempo todavía, la mesa de negociación sigue abierta y pretendemos que así siga», ha añadido.

González de Lara da «por hecho que no va a haber huelga en los hoteles este verano». «No quiero ni contemplar esa posibilidad porque el mero anuncio de una medida así generaría efectos nocivos. En la provincia no ha habido una huelga de hostelería por un convenio desde 1979; en todos estos años hemos sido capaces de buscar soluciones y evitar llegar a ese extremo, aunque sea en el último minuto», ha argumentado. El líder de la CEM ha ofrecido a su organización para intermediar y se ha mostrado convencido de que no hay «tantas cuestiones que separen a las partes». «Es más una cuestión derivada de la propia liturgia de la negociación», ha afirmado.

El presidente de la CEM ha hecho estas declaraciones a preguntas de los periodistas en la presentación del 'Informe socioeconómico de la provincia de Málaga 2017-2018'. Han estado junto a él Natalia Sánchez, vicepresidenta ejecutiva y secretaria general de la organización, y los vicepresidentes Sergio Cuberos y Jerónimo Pérez Casero. Posteriormente se ha celebrado la asamblea general ordinaria de la patronal malagueña en el Rectorado de la Universidad de Málaga.

Natalia Sánchez ha indicado que Málaga cerró 2017 con una tasa de crecimiento del 3,3%, dos décimas por encima de la regional. Esta recuperación se espera se afiance en 2018, con una previsión de incremento del PIB cercana al 3,1%. Esta mejora de la actividad se ha visto reflejada en el mercado laboral, con una tasa de paro que ha cerrado el año en el 20,7% (EPA), por debajo de la andaluza (25,5%). Ha destacado que crece el empleo en todos los sectores, si bien en la agricultura el crecimiento es mayor, en términos relativos. Valorando en positivo la minoración de la tasa de paro, ha insistido en que sigue siendo muy elevada, y «combatirla ha de ser el fin de todas las medidas que deban adoptarse en el ámbito económico y social en la provincia».

«Málaga manifiesta sus fortalezas, entre otras variables, manteniendo el liderazgo en la creación de empresas y en altas de autónomos a nivel andaluz», ha afirmado la vicepresidenta de la CEM. En este sentido, se repite el ratio según el que una de cada tres sociedades constituidas en Andalucía, nace en Málaga, y en 2017 cotizan y ejercen actividad empresarial 111.617 autónomos de media, lo que supone un incremento del 2,87% respecto a 2016.

De igual modo, Málaga continúa siendo, con diferencia la provincia que más aporta a las arcas tributarias andaluzas; en el cómputo total de 2017, un 27,53% de la recaudación autonómica.

Por otra parte, la balanza comercial ofrece este año un saldo negativo, al igual que el ejercicio pasado, tras varios años de superávit. Las importaciones, empujadas por el incremento del consumo, crecieron un 58,1%. Las exportaciones, por otro lado, han crecido un 2,7% respecto al año 2016.

A partir de estos datos, Natalia Sánchez ha indicado que se precisa mantener un alto nivel de exigencia, de esfuerzo y de anticipación a los cambios para poder ser competitivos, generar confianza, atraer inversión, flexibilizar posiciones, y garantizar así nuestro crecimiento, que se espera que se afiance en 2018.

A continuación, Javier González de Lara, ha mencionado las principales claves de futuro de la economía malagueña en 2018. En su opinión, el principal reto sigue siendo recuperar el empleo como clave esencial de competitividad. Además, es importante dar respuesta a «las tres 'D' de la competitividad actual de las empresas andaluzas y también españolas: densidad, dimensión y diversificación.

Para alcanzar ese objetivo prioritario que es el empleo, Andalucía y Málaga «necesitan más empresas», según el líder de la CEA. En su opinión, consolidar 100.000 empresas más en Andalucía, y 20.000 en Málaga, supondría disponer de la capacidad para generar en torno a medio millón de nuevos empleos en total; o lo que es lo mismo, recortar la tasa de paro regional en más de diez puntos porcentuales y, por tanto, evitar la exclusión económica y social de una gran parte de la población andaluza y malagueña.

Pero además, González de Lara ha recordado que el tejido empresarial malagueño y andaluz está muy atomizado y precisa aumentar su tamaño. «Es decir, se necesitan más empresas, pero también de más dimensión que las existentes», ha resumido. Para lograrlo, ha añadido, es preciso derribar muchas barreras fiscales, laborales y sobre todo, burocráticas.

Javier González de Lara ha enunciado también una serie de propuestas empresariales, entre las que destacan la valoración del papel social de las empresas. «Es positivo que se incremente el grado de conocimiento sobre la actividad de la empresa, tratando de despojarla de tópicos negativos y dando a conocer a la sociedad el verdadero rol de las empresas·, ha afirmado. Por otra parte, ha reiterado sus críticas contra la »hiperregulación«. »El entorno institucional debe estimular la iniciativa privada en un marco de estabilidad y seguridad, reduciendo el entramado legislativo con normas más sencillas y estables en el tiempo, evitando tanta profusión de dudosa calidad jurídica«, ha opinado. Además, González de Lara ha recordado que aún no se ha abordado »una profunda y necesaria reforma del sector público«.

El presidente de la CEA ha finalizado su intervención reiterando la propuesta que lanzó en su discurso de reelección como presidente de dicha organización: la constitución de un «gran pacto por la empresa andaluza».