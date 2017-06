Estival Group compra el hotel Torrequebrada para relanzar uno de los mayores complejos de la Costa El Hotel Torrequebrada abrió sus puertas el 21 de abril de 1988. / Juan Soto El establecimiento seguirá siendo explotado por la cadena THB hasta final de temporada JUAN SOTO Málaga Sábado, 24 junio 2017, 01:52

La cadena Estival Group quiere que el hotel Torrequebrada, uno de los complejos más importantes de toda la Costa, recupere el esplendor perdido. Durante años sinónimo de lujo y glamour en la provincia, el recinto ha sido adquirido por el grupo hotelero catalán al Banco Popular, que era el propietario de la instalación. El complejo de cuatro estrellas seguirá funcionando bajo la explotación de la empresa THB hasta finales del mes de octubre, momento en el cual la nueva sociedad se hará cargo también de su gestión.

Según han dado a conocer ambas partes durante un evento privado con agentes de viaje y touroperadores, el cambio se producirá durante los meses en que el hotel permanezca cerrado, por lo que no se producirán modificaciones en las reservas actuales ni los clientes se verán afectados en ningún momento. El hotel abrirá con el nuevo nombre el próximo mes de febrero.

Noticia relacionada Un pequeño grupo catalán que quiere crecer en la Costa del Sol

La operación se gestó a principios de junio tras casi un año de conversaciones y supone el desembarco en la Costa del Sol de este pequeño grupo hotelero, que hasta la fecha no tenía ningún establecimiento en la comunidad andaluza. Al parecer, los responsables de la empresa llevaban tiempo queriendo invertir en Málaga y no ha sido hasta ahora cuando han logrado hacerse con una propiedad que se ajuste a sus necesidades. La cadena nacida en el año 1986 sólo tiene hoteles en la Costa Dorada, Barcelona, Andorra y Canarias, cuenta con mil empleados y una facturación anual de 60 millones de euros.

Los nuevos propietarios asumirán la gestión en febrero

Los responsables de la nueva empresa explican que su intención es relanzar uno de los hoteles más importantes de la Costa. Afirman que no entrarán «como un elefante en una cacharrería» y que invertirán poco a poco, con la idea de mejorar los servicios y la atención a los clientes. Aunque su idea inicial no es recuperar la quinta estrella –que se perdió en el año 2011 cuando el complejo superó un concurso de acreedores–, sí tratarán de mejorar los servicios para convertirlo en un cuatro estrellas superior.

Los propietarios aún no disponen de un plan de actuación definido, consideran que el hotel necesita una gran inversión, aunque cuenta con la ventaja de su nombre en la Costa, su envidiable emplazamiento y unas grandes instalaciones a las que se les puede sacar un mejor partido. «Nosotros nos caracterizamos por dar un plus de servicio a los clientes, y es lo primero que queremos hacer», confiesan. Sobre la plantilla, que actualmente roza las cien personas, asegura que no prevén cambios porque los propios empleados están muy interesados en que resurja el complejo.

El hotel Torrequebrada, que abrió sus puertas el 21 de abril de 1988, cuenta con 350 habitaciones y completa sus instalaciones con uno de los casinos más importantes de la Costa del Sol y una sala de fiestas abierta a todos los malagueños y visitantes. A lo largo de su historia, el hotel ha pasado por diferentes manos y ha cautivado a la mayor parte de las personalidades que visitaban la Costa, pero diferentes problemas de gestión le hicieron entrar en concurso de acreedores en el año 2009, cuando el sultán Shaikh Mohamed Sharif Olama ejercía como administrador único de la sociedad.

El hotel superó un concurso de acreedores en 2011

Tras un largo y complejo proceso concursal, el hotel fue adquirido por Bihotel Torrequebrada, una filial de un grupo vasco, por 50 millones de euros. En ese momento, la empresa llegó a un acuerdo con el grupo THB, que reabrió el hotel el 18 de marzo de 2012 tras someterlo a una importante reforma valorada en más de cuatro millones de euros. El anuncio de la venta se produjo el jueves durante un evento privado en el que se celebraba el treinta aniversario de la cadena mallorquina. Cuando se concrete la salida, THB dejará de tener presencia en la Costa del Sol.

Durante los años que ha sido gestionado por la empresa THB, el hotel ha reformado gran parte de las zonas interiores, las cristaleras de las habitaciones, la climatización o la zona de la piscina. Además, en los últimos meses el coreógrafo Vicente Renedo, uno de los integrantes más afamados del ballet de Carmen Mota, se ha hecho cargo de la programación de la sala Fortuna para que también vuelva a recuperar el esplendor perdido.