150 empresas turísticas participan en la feria organizada por TSS en Dresde Aspecto de la cena de gala ofrecida por TSS Group en el palacio Albertinum. / Salvador Salas SUR realiza un año más la revista oficial del Congreso de TSS Group, que anoche se clausuró en la ciudad alemana de Dresde PEDRO LUIS GÓMEZ Enviado Especial. Dresde Domingo, 3 junio 2018, 00:26

Tras las sesiones de trabajo del congreso de TSSGroup, se inauguró la feria comercial en la que participaron 150 empresas relacionadas con el turismo, fundamentalmente de Alemania, España, Turquía y Egipto. Cientos de personas visitaron las instalaciones de Messe Dresde, donde se desarrolló el evento, que tuvo, como es habitual un gran ambiente.

Manuel Molina, abrumado por las muestras de cariño y las felicitaciones recibidas con motivo del XXVaniversario de su empresa, se mostró muy satisfecho por cómo se había desarrollado todo y por la importante participación de Andalucía y de Málaga. «Sólo tengo palabras de agradecimiento para todas las autoridades que han venido expresamente a este acto. Hoy se han dicho cosas muy importantes, pero también ha sonado con fuerza el nombre de nuestra tierra en un foro de mucha importancia porque los más de mil asistentes son importantes prescriptores turísticos», indicó.

JavierFernández, en el expositor de Andalucía. / Salvador Salas

Antes de la inauguración, en el acto de proclamación de distintos premios que TSSGroup llevó a cabo con motivo del evento, Molina hizo entrega del Premio a la Cooperación Cultural Internacional a Adelaida de la Calle, ex rectora de la UMAy ex consejera de Educación de la Junta, por su apuesta decidida en pro de la mujer, lo que la actual directora de la Corporación Tecnológica de Andalucía agradeció visiblemente emocionada: «No me lo esperaba. Para mi este premio significa mucho, y estoy feliz y muy satisfecha por estar aquí, pero también muy orgullosa por el éxito de esta empresa creada por un malagueño».

María del Mar Martín Rojo , teniente de alcalde del Ayuntamiento de Málaga, responsable del Área de Turismo, que por primera vez asistía a un congreso de TSS, señaló que «lo más importante es que hemos podido tener contactos de primera mano con importantes agencias de turismo independientes, que nos han mostrado su interés por el destino Málaga y han resaltado la gran satisfacción de los clientes que visitan nuestra ciudad y eso la verdad me llena de satisfacción, pero a la vez he podido mantener reuniones con touroperadores y significativos empresarios alemanes, porque aquí se ha reunido lo más florido del sector de Alemania».

Para Martín Rojo, Málaga actualmente está de moda «pero tenemos que incentivar nichos de mercado donde aún podemos crecer mucho. Por ejemplo, Sajonia. Este estado, de la antigua zona oriental, sólo lleva, por decirlo de alguna manera, un cuarto de siglo 'disfrutando' de vacaciones, o al menos de libertad y medios para disfrutarlas y salir del país, y hay un potencial económico importante y una clase media alta que tiene medios para viajar. Málaga tiene que posicionarse en Alemania, y lo estamos haciendo, pero este trabajo no es algo que dé sus frutos en unos días, sino que hay que sembrar para con el tiempo conseguir buenos resultados. Para el año que viene, Málaga tendrá en este certamen una mayor y más importante participación y estudiaremos hacer acciones puntuales en la calle dirigidas al consumidor. Y si lo hacemos de la mano de la Junta, pues encantados, porque colaborando todo puede ser siempre mejor».

Mar Martín Rojo y José A. Narváez, en el expositor de Málaga, con la revista de SUR, que ha sido la oficial del certamen. / Salvador Salas

«Este congreso ha sido una gran oportunidad porque hemos estado trabajando con quienes forman una parte primordial de la cadena turística, los agentes de viajes», explicaba Javier Fernández, consejero de Turismo de la Junta, quien junto a las autoridades hizo una visita por la zona de los expositores, donde se encontraban el de Turismo Andaluz, Málaga, Marbella, Costa del Sol, Universidad de Málaga y Corporación Tecnológica de Andalucía.

Manuel Molina entrega la mención cultural a De la Calle / Salvador Salas

Los actos del Congreso de TSSGroup comenzaron el viernes con diversos actos en la Universidad de la capital sajona y en el Instituto Gymnasium Bürgerwieser, para posteriormente celebrar una recepción a los más de mil invitados en un acto que finalizó con una espectacular quema de fuegos artificiales. Ayer, la celebración del congreso, que concluyó con una cena de gala en uno de los múltiples palacios que existen en Dresde, ciudad que fue destruida un día después de la firma de la paz de la IIGuerra Mundial y reconstruida piedra a piedra y que hoy es uno de los lugares turísticos de mayor importancia en Alemania. En la clausura, Manuel Molina volvió a agradecer la asistencia de todos los presentes y brindó para que «todos nos volvamos a ver no sólo el año que viene, sino dentro de otros 25 más», sin desvelar la ciudad en la que se organizará este evento en 2019.