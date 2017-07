Diputación y Ayuntamiento piden a la Junta la gestión turística de Los Dólmenes Barón y Bendodo, ayer. / Antonio J. Guerrero Proponen «adecentar» el entorno, su apertura por las tardes y su puesta en valor «para que sea un referente turístico en la provincia» ANTONIO J. GUERRERO Miércoles, 12 julio 2017, 00:35

A cuatro días de su primer aniversario como Patrimonio Mundial, la Diputación Provincial de Málaga y el Ayuntamiento de Antequera pidieron ayer a la Junta de Andalucía que les ceda la gestión turística del conjunto megalítico. El presidente de la Diputación de Málaga, Elías Bendodo, insistió en la «dejadez» de la Junta de Andalucía en la administración del Conjunto Arqueológico de Los Dólmenes, «como demuestra la falta de personal y recursos para dar respuesta a la cada vez mayor afluencia de visitantes».

En una iniciativa a la que se sumaría el propio Ayuntamiento de Antequera, proponen «adecentar la zona, abrir por las tardes y ponerlo en valor para que sea un referente turístico en la provincia». El alcalde, Manuel Barón, expuso que desde enero a junio de 2017 se registraron 320.941 visitas a los recursos turísticos de la ciudad, lo que supone un aumento del 114 por ciento respecto al primer trimestre de hace dos años.

Bendodo reprochó a la Junta de «dejadez» en la administración del conjunto por no aprovechar turísticamente el recurso, sin dotarle la promoción y necesidades que requiere el primer monumento reconocido por la Unesco en la provincia de Málaga.

El presidente de Diputación lamentó que el conjunto «hoy funciona a medio gas y las instalaciones están en mal estado debido a la dejadez de la Junta de Andalucía».

«Si ellos no pueden, no quieren o no consideran esto una prioridad, la Diputación de Málaga y el Ayuntamiento de Antequera, estamos dispuestos a hacerlos cargos de la gestión turística de este monumento», como ya ofrecen con la imagen dolménica en campañas de Turismo de la Costal del Sol.

Por su parte, el alcalde de Antequera, Manuel Barón, solicitó a la Junta una «vía verde» entre la ciudad y El Torcal, también Patrimonio Mundial, «a través de los 17 kilómetros que nos separan entre una y otra».

El proyecto correría a cargo del Consistorio y Diputación, pero requiere pedir permiso ya que la titularidad de la carretera es de la administración andaluza.