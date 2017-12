¿Cuánto cuesta al viajero un error tipográfico en el billete de avión? Usuarios en el mostrador de una aerolínea. / R. Townsend El portal de viajes Destinia ha elaborado un informe en el que advierte que estas equivocaciones salen caras PILAR MARTÍNEZ Málaga Domingo, 24 diciembre 2017, 18:48

¿Qué pasa cuando alguien al hacer una reserva añade alguna letra equivocada en su nombre o algún número de más o de menos en su DNI? ¿Cuánto cobran las aerolíneas una vez detectado el error por subsanarlo? El portal de viajes Destinia ha elaborado un informe en el que advierte que estas equivocaciones salen caras. El estudio eleva hasta los 160 euros el desembolso que el afectado deberá abonar a la compañía, comprobando, incluso, que algunas de ellas cobran más por hacer las gestiones por teléfono o en el último momento en el mismo aeropuerto. Otras aerolíneas son más estrictas y no permiten hacer cambios de titular ni modificar el nombre. Entre ellas, menciona American Airlines, Emirates, Alitalia, Binter, Air France, KLM, Delta, Lufthansa, TAP Portugal, Iberia, British Airways, Air Europa, Qatar, Turkish Airlines y Smart Wings.

Y es que aunque sigue existiendo una regla no escrita de que dentro de vuelos nacionales se puede embarcar con hasta dos letras confundidas en el billete, la realidad es que los controles son más estrictos en este aspecto. Especialmente a determinados destinos como Estados Unidos, donde todo tiene que estar en perfecto estado. Sin embargo, Víctor Oliva, responsable del área Transportes de Destinia, advierte que "Sin duda es un elevado coste difícil de entender para los clientes y que, si bien implica una gestión, las aerolíneas podrían hacer en sus sistemas a un precio menor de lo que algunas cobran pero la mayoría lo trata como si tuvieran que volver a emitir un nuevo billete".

El estudio apunta que Ryanair es, con diferencia, la aerolínea que más cobra tanto por cambiar el nombre o apellido del titular como por corregir alguna errata ortográfica: 110 euros por pasajero si las gestiones se hacen hasta dos horas antes del vuelo por la web y 160 euros si el viajero quiere hacerlo por teléfono o en el propio aeropuerto. También precisa que Norwegian hace gratis las correcciones de erratas solo hasta tres letras, pero cobra 55 euros por trayecto, una cuantía que se eleva a cien euros en el caso de vuelos internacionales de larga distancia para cambiar el nombre o el titular desde la web. De este coste se libran los clientes de su tarifa Flex y Premium Flex, que tienen este servicio gratuito.

En la relación de aerolíneas que cobran por subsanar estos errores, señala también a Alitalia, que eleva a 60 euros el desembolso por cambiar hasta tres letras. Un servicio que solo se puede hacer por teléfono. Tampoco permite hacer cambios ni de nombre ni de titular.

En el caso de Vueling concreta que es gratuito invertir el orden de los apellidos o modificar el segundo de ellos por teléfono, para lo demás cobra 50 euros por trayecto más la diferencia de tarifa (si se ha contratado la tarifa Excellence solo pagas la diferencia de tarifa) por hacer cualquier cambio o corrección desde la web y 50 euros si se llama por teléfono para cambiar el primer apellido.

Destinia explica que easyJet cobra entre 25 y 65 euros por hacer 'on line' cambios en el nombre o cambiar el titular, en función de si la antelación del vuelo es mayor o menor a sesenta días. Y el precio sube a 31 euros y 70 euros, respectivamente, si las gestiones se realizan telefónicamente.

Asimismo, Wizz Air reclama 45 euros por trayecto para modificar el nombre o el titular vía web y cobra 15 euros extra por transacción a la tarifa 'on line', lo que asciende a un total de 60 euros si se llama por teléfono. Transavia exige 50 euros por trayecto más la diferencia de tarifa al realizar cambios de nombre o de titular, siempre y cuando no se haya facturado antes. También, Volotea cobra 40 euros por cambios de titular si hace 'on line' o por teléfono y 50 euros, desde el aeropuerto, importe al que hay sumar el incremento de tarifa. En la relación de aerolíneas que te añaden un sobrecoste se encuentra también American Airlines, con un coste de 30 euros por cambiar más de tres letras.