Así es el crucero de los millonarios que estará tres días en Málaga en abril Vista del barco ‘The World’, en una de sus visitas a Málaga, atracado en El Palmeral. / SUR ‘The World’ es un barco de una comunidad de ricos propietarios amantes de viajar PILAR MARTÍNEZ Málaga Jueves, 28 diciembre 2017, 00:12

La capital malagueña y la Costa del Sol no es un destino nuevo para los millonarios que recorren el mundo a bordo del exclusivo crucero ‘The World’. Los pasajeros no son solo amantes de los viajes por alta mar, sino también los propietarios de un barco que, en sus anteriores atraques en el Palmeral de las Sorpresas, ha concentrado todas las miradas. ‘The World’ es la mayor referencia del lujo, tanto que son los propios viajeros los que eligen los puertos a los que quieren viajar y los días que pretenden permanecer en el destino. Málaga es uno de los elegidos con frecuencia.

Sus últimas visitas fueron en 2013 y en 2015. Sobre esta última cuentan como anécdota que alteraron a última hora la fecha de salida ante la petición general de los cruceristas de que les quedaba mucho que ver y que disfrutar en la capital de la Costa del Sol, por lo que pernoctaron en el Puerto una noche más de lo programado. Para evitar que se les quede corta la estancia otra vez, en 2018 ya han reservado el atraque del Palmeral para los días del 15 al 17 de abril, unas jornadas en las que estos millonarios realizarán excursiones personalizadas y visitarán comercios y restaurantes sin mirarse el bolsillo. Incluso, se ha dado el caso de que estos viajeros, organizan eventos culturales con reconocidos artistas locales e invitados especiales.

De hecho, los pasajeros de ‘The World’, con 196 metros de eslora y con 165 alojamientos privados, pagan cifras astronómicas que oscilan entre uno y más de seis millones de euros –excluidos los costes de viaje, manutención y mantenimiento– por adquirir uno de estos apartamentos, o entre mil y cuatro mil euros diarios por alquiler. A bordo todo es opulencia en las doce cubiertas de este buque, en cada una de sus terrazas, estancias, piscinas, boutiques, restaurantes o canchas de tenis de una embarcación que fue construida en un famoso astillero noruego, tras invertir 380 millones de dólares. Fue botado en 2002, aunque en 2013 se sometió a un reforma en las instalaciones de Navantia en Cádiz. Aunque en un principio se pensó que no se llegarían a vender o arrendar los 165 apartamentos, actualmente no hay disponibles.

El perfil de los pasajeros es de una edad media de 52 años, procedentes, sobre todo, de Norteamérica y Europa. Málaga espera ya a estos singulares cruceristas a los que les une la pasión por el lujo, el éxito en los negocios y su admiración por la Costa del Sol, donde vuelven pese a tener el mundo en sus manos.