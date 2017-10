La Costa del Sol llenará el 88% de sus camas hoteleras en el Puente del Pilar En Andalucía se prevé una ocupación media del 82% de las plazas PILAR MARTÍNEZ Málaga Martes, 10 octubre 2017, 13:20

El Puente del Pilar dará un impulso a la alta ocupación que registran en este comienzo de octubre los hoteles de la Costa del Sol. El presidente de la Asociación de Empresarios Hoteleros de la Costa (Aehcos), Luis Callejón Suñé, elevó a un 88% las previsiones de ocupación que barajan para estos días de fiesta, pese a que el viernes es jornada lectiva en Málaga.

Suñé señaló que la cifra es similar a la alcanzada en este puente años atrás, pero que el grueso de la ocupación viene determinado por la importante afluencia de viajeros que hay en el destino pese a que es ya octubre. "Estamos teniendo un buen arranque de mes. Sin el tirón del puente la media de plazas ocupadas en la Costa ronda el 80%", dijo.

Las buenas previsiones climatológicas hacen pensar al sector que se puedan superar las previsiones iniciales con la demanda de última hora. "Los clientes que recalan por el puente son de destinos próximos que hacen la reserva poco antes de salir. Con estas ventas de último momento podemos superar el 88%".

En Andalucía, un informe de la Consejería de Turismo eleva a un 82,5% la ocupación media que esperan los establecimientos hoteleros de la región durante el próximo puente comprendido entre el 11 y el 15 de octubre, precisando que las cifras estimadas no son comparables con 2016, ya que los periodos no son equiparables y los días festivos no son homogéneos en toda España y en la propia Andalucía. Por provincias, Málaga se sitúa a la cabeza en ocupación estimada, con el 87,4%; seguida de Cádiz, con el 87%, y Sevilla, con el 86,6%.

El consejero de Turismo y Deporte, Francisco Javier Fernández, valoró que "Andalucía prolonga las cifras positivas que se vienen registrando en lo que va de 2017, lo que, a su juicio, pone de relieve la competitividad de la oferta que aporta experiencias todo el año, y que las acciones que se están poniendo en marcha para alargar la temporada están dando sus frutos”. Fernández recalcó que el objetivo del Gobierno andaluz es conseguir que “cada vez los veranos y las temporadas sean más largas con atractivos de cultura y ocio, eventos deportivos y gastronómicos”.