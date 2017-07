El consejero de Turismo alerta del riesgo de demonizar al sector turístico Francisco Javier Fernández, durante su intervención. / Álvaro Cabrera Francisco Javier Fernández asegura que la calidad del empleo también se valorará a la hora de conceder la estrellas en los hoteles JUAN SOTO Málaga Viernes, 7 julio 2017, 12:53

Entender al turista como un aliado y no como el enemigo. El consejero de Turismo, Francisco Javier Fernández, ha defendido hoy la importancia del sector que representa y ha alertado del riesgo que supondría demonizar a los visitantes que acuden a la Costa del Sol como ya ocurre en algunas zonas. Durante su participación en el foro Lidera Málaga, organizado por Diario SUR y la Diputación Provincial en el hotel AC Málaga Palacio, el consejero ha asegurado que uno de sus principales retos será conseguir que el turista se sienta como un vecino y que el vecino no se considere un turista en su propia ciudad. Para ello considera fundamental hacer pegagogía social y lograr que los residentes entiendan que el turismo no es malo sino un pilar económico para todos, que aporta riqueza y ayuda a mejorar las infraestructuras. “En un momento en el que se habla tanto de la turistofobia, hay que recordar lo fácil que puede ser demonizar al sector y lo complicado que puede ser volver a levantarlo”, ha alertado.

Fernández ha considerado también que hay que estar preparado para el turismo que viene. Tras recordar que los problemas que sufre Barcelona se remontan a los años 90, cuando comenzaron a planificarse los Juegos Olímpicos, ha explicado que todas las administraciones de la región están trabajando juntas para que algo así nunca llegue a suceder en la Costa del Sol gracias a la aplicación de una normativa amplia que permita actuar contra las irregularidades. Ha considerado que la base pasa por conocer la capacidad de carga de las ciudades, por apostar por la reducción de la estacionalidad y por mejorar la calidad del empleo generado. En este sentido, ha detallado que el turismo supone el 13% del PIB andaluz, que da de comer a 372.000 personas y que “es la mejor herramienta para la paz y la integración de los pueblos”.

El consejero tampoco ha evitado pronunciarse sobre los problemas añadidos que puede generar el auge de la economía colaborativa entre particulares. Ha considerado que se trata de un reto muy importante y que “el libre mercado no debe marcar las normas”. Fernández ha puesto el ejemplo de la plataforma AirBnB, que sólo cuenta con 400 trabajadores directos y planea una salida a Bolsa valorada en 24.000 millones, con el inconveniente añadido de que genera volúmenes de negocio virtuales que no están sujetos a ninguna legislación concreta. “Es un reto para el que tenemos las competencias y que debemos saber atender”, ha resumido.

Tres nuevos decretos

El consejero ha aprovechado su intervención para ahondar en tres nuevos decretos en los que trabaja su consejería y que prevé poner en práctica antes de que acabe la actual legislatura. El primero de ellos será la introducción de cambios a la hora de conceder las estrellas de los establecimientos hoteleros, para lo que no sólo tendrán en cuenta las instalaciones sino la calidad del empleo, los salarios dignos o los horarios razonables. “Se trata de premiar al empresario que lo hace mejor”. Igualmente ha avanzado que para final de año estará publicada la orden que reconocerá el Gran Lujo en los establecimientos.

Igualmente, ha dicho que su departamento trabaja en una nueva regulación para los camping, que también se calificarán por estrellas y que recogerá las figuras de las caravana, autocaravanas y 'campers'; y en una modificación del decreto que regula las agencia de viaje para que recuperen el prestigio perdido. “En un momento en el que proliferan las denuncias falsas o en que se intensifica la moda del 'sinpa' es algo fundamental”, ha resumido.

El consejero ha sido presentado por el presidente de la Diputación Provincial, Elías Bendodo, quien se ha congratulado de las buenas relaciones que mantienen ambas instituciones. “Es un magnífico negociador, sensible y concienciado con los problemas de la Costa”, ha dicho. Tras la charla, durante el coloquio final dirigido por el director de Diario SUR, Manuel Castillo, el consejero no ha rehusado ninguna pregunta y ha hablado sobre la futura ampliación del Cercanías a Marbella (“es algo que necesitamos ya”); de la necesaria mejora de los paseos marítimos de la zona Este (“si el alcalde encuentra la financiación adecuada, le acompañaremos”) o sobre el cierre del museo de la Aduana por las tardes en verano (“es un esfuerzo que debemos hacer conjunto pero siempre respetando los cauces de negociación”).