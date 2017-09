La cadena BlueBay incorpora seis nuevos hoteles en Ciudad de México Suites Royal Colonial. :: sur Este grupo suma ya diez establecimientos hoteleros en el país y más de 3.600 plazas en el mercado azteca, donde consolida su presencia P. MARTÍNEZ MÁLAGA. Martes, 12 septiembre 2017, 00:29

La cadena BlueBay ha incorporado al grupo seis hoteles, de cuatro estrellas, en Ciudad de México. La operación consolida su presencia en el país azteca donde cuenta ya con diez hoteles que cuentan con 3.600 plazas, avanzaron ayer desde BlueBay. Los establecimientos están ubicados en zonas exclusivas de la capital y aportan 518 camas los nuevos establecimientos: Suites Aristóteles 140 by BlueBay, Suites Aristóteles 225 by BlueBay, Suites Hipólito Taine by BlueBay, Suites Oklahoma by BlueBay, Suites Royal Colonial by BlueBay y Suites Tennyson by BlueBay.

«Con la incorporación de estos seis nuevos establecimientos, cumplimos un doble objetivo: consolidar y diversificar nuestra presencia en México, uno de los principales mercados para BlueBay Hotels. Completamos nuestra oferta en el país, basada hasta ahora en el turismo de sol y playa de nuestros resorts de lujo, con un turismo urbano y de negocios», explicó Jamal Satli, presidente de BlueBay Hotels.

Por su parte, Ramón Hernández, director general de la cadena, destacó que «la privilegiada ubicación de la colección de suites de Residence L'Heritage by BlueBay en las colonias Polanco y Nápoles, cerca de las principales atracciones turísticas, centros comerciales, de negocios y embajadas de la capital mexicana, responde a la demanda de muchos clientes de disponer de un alojamiento a corto y plazo en Ciudad de México».

Y es que la incorporación de la colección Residence L'Heritage by BlueBay supone un nuevo paso en la implementación del plan estratégico 2017-2020 de la compañía española, que busca promover la internacionalización del grupo e incrementar su oferta hotelera hasta en cerca de un 50%, llegando a los sesenta establecimientos en treinta destinos distintos y gestionando más de 50.000 plazas.