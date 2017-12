La cadena Best Hotels deja Cataluña y traslada su sede a Benalmádena, donde tiene tres hoteles La compañía cuenta con 32 establecimientos hoteleros en España y Andorra IVÁN GELIBTER Miércoles, 27 diciembre 2017, 00:47

La huida de empresas radicadas en Cataluña debido al proceso independentista continúa pese a la activación del artículo 155 y de las elecciones del pasado 21 de diciembre. Según ha podido saber este periódico, entre las últimas empresas que han abandonado la comunidad autónoma, hay una que ha fijado su nueva sede en la Costa del Sol.

Se trata de la compañía Best Hotels, gestora de una red de 32 hoteles sitos en España y Andorra. De esta manera, se implanta en Benalmádena y deja Salou.

Best Hotels tiene 32 establecimientos y 8 destinos en total, tres de los cuales se encuentran en la Costa del Sol, concretamente en la localidad benalmadense. Se trata del Hotel Best Tritón (4 estrellas); el Hotel Bes Benalmádena (4 estrellas) y el Hotel Best Sirocco (4 estrellas).

Además de estos tres establecimientos hoteleros, Best Hotels tiene diversos hoteles en la Costa Tropical (1); Costa del Almería (6); Costa Dorada (13); Mallorca (3); Tenerife (1); Barcelona (4); y otro hotel más en Andorra. De momento, ninguna fuente oficial de la empresa ha explicado por qué han elegido la localidad de la Costa del Sol para este traslado.