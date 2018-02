La patronal andaluza se brinda a impulsar una comisión para abordar la ampliación del aeropuerto de Málaga Vista de la zona de llegada de turistas del aeropuerto de Málaga. / Fernando González El consejero de Turismo señaló que «es el momento de planificar seriamente las necesidades a futuro de esta infraestructura» PILAR MARTÍNEZ Málaga Martes, 27 febrero 2018, 00:52

«Es el momento oportuno para planificar porque cualquier infraestructura precisa de cinco a siete años de ejecución. Es hora de analizar en profundidad las necesidades futuras del aeropuerto de Málaga para no llegar a un tope de ineficiencia». Así de contundente se mostró el presidente de la Confederación de Empresarios de Andalucía (CEA) y de Málaga (CEM), Javier González de Lara, ante el fuerte crecimiento de estas instalaciones en los dos últimos años, en los que se ha avanzado lo previsto en ocho ejercicios, y de seguir ganando pasajeros a este ritmo de dos millones anuales, el aeropuerto rozará su tope técnico de 27 millones en 2021. «El asunto tiene trascendencia como para crear una comisión de trabajo para planificar la ampliación de estas instalaciones», dijo. Es más, insistió en que la CEA, a través de la CEM, se brinda a promover y coordinar una mesa de trabajo con los agentes sociales y actores del sector, así como las diferentes administraciones, entre ellas Aena, para abordar «desde un análisis sereno y constructivo la evolución de estas instalaciones y las necesidades para mover los hilos. Es preciso sentarse ya para no llegar tarde y que en tres o cuatro años no se lamente que no se haya hecho todo lo necesario», declaró.

González de Lara instó al Gobierno a tratar al aeropuerto de Málaga desde su posición estratégica como el tercero más importante de la Península y el mayor del sur de España. «Vamos a estar vigilantes sobre las futuras soluciones. Es una prioridad la planificación y más cuando mejorar las infraestructuras en Málaga está comprobado que no es un gasto sino una inversión», matizó.

Por su parte, el consejero de Turismo y Deporte de la Junta, Francisco Javier Fernández, aceptó el guante lanzado desde la CEA y señaló que «es el momento de planificar seriamente la mejora de los servicios y la capacidad del aeropuerto de Málaga porque en estos asuntos no se puede pensar a corto plazo, y a cinco años vista ya vamos justos», indicó. Fernández dijo que hay que abordar una visión completa del tráfico aeroportuario de Andalucía para sacar un mayor rendimiento a las infraestructuras. El consejero avanzó a este periódico que ya han trasladado a la Comisión Aeroportuaria de Andalucía la urgencia en actuar antes de «presentar problemas de saturación para que el aeropuerto de Málaga tenga garantizados el máximo de servicios y de capacidad para no quedarse atrás», declaró.

Por contra, el presidente de Turismo Costa del Sol, Elías Bendodo, defendió que «el Gobierno ha demostrado de forma notable su compromiso con el aeropuerto de Málaga y sus necesidades» y puso como ejemplo que Aena va a invertir 8,4 millones en remodelar la T2. «No me cabe ninguna duda de que se está trabajando de cara al futuro», dijo, para considerar que hay que mandar un mensaje de calma al sector turístico. «Es el primero que sabe que el ritmo de crecimiento de los últimos años, debido en buena parte a la crisis de algunos destinos competidores, no es sostenible. De hecho este año ya hay algunos datos que revelan una bajada del número de vuelos previstos porque países como Turquía se están recuperando. El aeropuerto de Málaga no va a crecer al 13% anual de forma continua los próximos cinco años, por lo que no cabe riesgo de saturación inmediata», recalcó.

Bendodo insistió en que «es uno de los mejores aeropuertos de España y de Europa y con capacidad sobrada para los próximos años», pese a que la misma Aena reconoce en un documento que tiene en exposición pública que «es imprescindible revisar el actual Plan Director». El presidente de Turismo Costa del Sol se mostró confiado en que «Fomento y Aena son los primeros interesados en que el aeropuerto malagueño siga siendo una referencia y uno de los que registra mejores resultados de nuestro país. Sus responsables son los que mejor conocen los números y proyecciones de viajeros».

Frente a ello, el diputado del PSOE por Málaga, Miguel Ángel Heredia, señaló en Twitter que «exigimos al Gobierno, que ante el fuerte crecimiento que registra el aeropuerto de Málaga planifique urgentemente actuaciones para su ampliación».

Por su parte, el parlamentario andaluz de Cs Carlos Hernández, recalcó que el aeropuerto no sólo centraliza los tráficos de turistas sino también de personas que se mueven por negocios y recordó los incumplimientos del Gobierno en torno al acceso norte, la ciudad aeroportuaria y una conexión ferroviaria con mayor capacidad que la actual.