Bendodo: «No tiene sentido que la Costa del Sol reciba la misma financiación turística que otras provincias» El presidente de la Diputación de Málaga sostiene que la Costa del Sol representa «entre el 40 y 50% del sector turístico en Andalucía» y que su patronato provincial recibe lo mismo que Jaén, Córdoba o Sevilla Jueves, 21 junio 2018, 16:32

El presidente de la Diputación de Málaga, Elías Bendodo, ha considerado que «no tiene ningún sentido» que la Costa del Sol «reciba la misma financiación en turismo» que otras provincias andaluzas, teniendo en cuenta que la malagueña «representa entre el 40 y 50 por ciento del sector turístico en Andalucía». Pese a ello, ha añadido, cuando cada año se firma el convenio de colaboración de la Junta de Andalucía con los ocho patronatos provinciales de turismo «la Costa del Sol recibe lo mismo que Jaén, Córdoba o Sevilla».

«Con todo el respeto al resto de provincias, pero si el peso de la Costa del Sol en el mercado británico representa más del 70 por ciento del andaluz, no tiene ningún sentido que tengamos el mismo espacio, el mismo esfuerzo inversor, que otras provincias«, ha apostillado, como tampoco sería »normal«, ha indicado, que Málaga recibiera las mismas ayudas al olivar que Jaén o que en materia de Minas »la Junta hiciera el mismo esfuerzo en Málaga que en Huelva o Sevilla«.

Durante su intervención en el Foro Joly Andalucía, Bendodo, también portavoz de los 'populares' andaluces, ha incidido en que no quiere «entrar en confrontación con esto», destacando su «muy buena» relación con el consejero de Turismo y Deporte, Francisco Javier Fernández, pero ha añadido: «Yo reclamo lo que considero que es justo para Málaga. Y los empresarios se quejan» de este reparto. «No se trata ya de centralismo, que lo ha habido y sigue habiendo. A veces tan injusto y erróneo como el centralismo es el trato igualitario; no se puede tratar igual a quienes no son iguales», ha expuesto en su intervención.

A su juicio, si la Junta «quiere tratar a todas las provincias por igual, que también trate igual a la Orquesta Filarmónica de Málaga frente a la de Sevilla, o al Conservatorio Superior de Música» malagueño. «Todavía seguimos esperando una explicación lógica sobre por qué nos quitaron el módulo de jazz», ha apostillado, y ha añadido que, por ello, es «una necesidad» que exista un gobierno provincial como el de la Diputación «que vele por los intereses de Málaga».

Bendodo ha sostenido que la provincia malagueña, que invierte nueve millones en turismo frente a los 1,4 millones de la Diputación de Sevilla, «debe ser mucho más» y ha hecho hincapié en su «potente» industria agroalimentaria, con la creación de la marca Sabor a Málaga; o la Senda Litoral, iniciativa para conectar los 181 kilómetros de costa entre Nerja y Manilva y que ya tiene 150 kilómetros operativos.

En este punto, ha considerado que esta última es una idea «perfectamente exportable» al resto de los 1.100 kilómetros de litoral andaluz. De hecho, ha agradecido la colaboración técnica y administrativa de la Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía.

También ha resaltado otras potencialidades de la provincia como el próximo Parque Nacional de la Sierra de las Nieves, el Caminito del Rey, la Gran Senda, el Torcal de Antequera o la declaración del Sitio de los Dólmenes como patrimonio mundial de la Unesco.

Reacción del PSOE

El PSOE no ha tardado en criticar la propuesta de Bendodo para asegurar que pone en riesgo «el consenso que existe en materia de turismo entre las provincias andaluzas». El portavoz socialista en la Diputación de Málaga, Francisco Conejo, ha manifestado que Bendodo hace un «flaco favor» a Andalucía al iniciar «una confrontación entre territorios y patronatos de turismo», y le ha pedido que «no rompa el consenso existente» entre Turismo Andaluz y los patronatos provinciales.

Conejo ha pedido a Bendodo que «no olvide los buenos resultados» que ha dado a Andalucía una estrategia común de las ocho provincias en materia de turismo en estos últimos años y ha asegurado que la Costa del Sol, como principal destino turístico de la región, «tiene el peso que le corresponde en programas y acciones que se diseñan».