Batalla contra las denuncias falsas de turistas británicos sobre intoxicaciones Cristóbal Fernández y Francisco Javier Fernández, tras el consejo de Turismo Andaluz. / Salvador Salas La Junta pide al Gobierno mediar ante el Reino Unido ante esta práctica fraudulenta PILAR MARTÍNEZ Jueves, 15 junio 2017, 00:37

La Junta pide apoyo al Gobierno para frenar las denuncias falsas de turistas británicos sobre posibles intoxicaciones en hoteles. El consejero de Turismo, Francisco Javier Fernández, que expresó su respaldo a los hoteleros andaluces, pidió la intervención del Gobierno español «ante una práctica fraudulenta por parte de un número creciente de turistas», dijo. Tras asegurar que este tema acarrea un problema de imagen para el destino español en su conjunto en los mercados internacionales, consideró «necesario la mediación del Gobierno español ante la autoridades británicas, en el marco de las relaciones bilaterales con el Reino Unido, y de las Fuerzas de Seguridad del Estado en las zonas del litoral afectadas», señaló. Fernández realizó estas declaraciones tras la celebración ayer del consejo de administración de la empresa Turismo Andaluz, en el que se ratificó la propuesta de nombramiento como nuevo consejero delegado a Cristóbal Fernández, en sustitución de Javier Carnero, elegido consejero de Empleo y Comercio en la reciente remodelación de Gobierno de Andalucía.

Por otra parte, apuntó que la Junta no contempla imponer una tasa turística como la que defiende el sector de las viviendas de alquiler a los viajeros para hacer frente a la propuesta del Ayuntamiento de Málaga de elevar a estos inmuebles el IBI. Fernández dejó claro que este tipo de tasas no entran en la agenda de la Consejería, manifestando además que «no creo que sea tampoco una medida que precise en estos momentos el sector». Eso sí, señaló que dentro de la independencia de las administraciones la Junta no tiene objeción a que lo hagan los ayuntamientos «si tienen capacidad legal para ello». Ante la petición también de la Asociación de Viviendas Turísticas de Andalucía de modificar el primer decreto que regula esta actividad, y que acaba de cumplir un año, en aspectos como el de eliminar la exigencia de que haya aire acondicionado en todas las estancias del inmueble, Francisco Javier Fernández se mostró tajante en que se pueden negociar elementos que mejoren la norma, pero no puntos que redunden en la calidad de los alojamientos, como es el caso. «El decreto no va a ser modificado para mermar la calidad, y contar con sistemas de refrigeración es una de las bases de esta excelencia. Estamos abiertos al diálogo en propuestas tanto de las viviendas como de los hoteleros, pero no nos van a encontrar para medidas en contra de la calidad», dijo.

El reto de la nueva promoción

El consejero valoró el compromiso con el turismo de Carnero y destacó que Cristóbal Fernández tiene ante sí el reto de la gestión de los nuevos tiempos en materia promocional, reflejados en iniciativas como la campaña de comunicación recién estrenada o el Plan Director de Marketing 2020. «Fernández ha demostrado la capacidad de gestión y voluntad de trabajo. Le deseo suerte en su dedicación en un momento que supone un vuelco en la promoción de Andalucía para conducir al éxito al turismo y al deporte de la región», apuntó.

Por su parte, el nuevo consejero delegado de Turismo Andaluz recalcó que era un honor formar parte de la Consejería de Turismo y consideró «un inmenso privilegio» el nombramiento. «Recibo el cargo abrumado, con gran dosis de humildad, ilusión y como una enorme responsabilidad para seguir trabajando entre todos al cuidado y fortalecimiento de la principal industria y el sector más pujante de la región», afirmó. Tras agradecer la confianza depositada, tendió la mano al sector para trabajar codo con codo en los nuevos retos. «Apuesto por un diálogo permanente con los empresarios. El reto es apasionante y me voy a entregar a ello», sentenció.