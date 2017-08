Arenas y Bendodo: «En España no sobran turistas, sobran los que protagonizan los actos vandálicos» El PP rechaza las agresiones contra el turismo y advierte que no van a permitir que los extremistas minoritarios se carguen el sector AGUSTÍN PELÁEZ Viernes, 11 agosto 2017, 14:03

El Partido Popular en Málaga ha mostrado está mañana en la capital su total rechazo a las agresiones contra el turismo que se están produciendo en algunas comunidades autónomas, a la vez que ha mostrado su apoyo absoluto a un sector en el que el país el líder, a la vez que ha sido clave en la recuperación económica de España. La formación ha querido expresar su posicionamiento contra la turismofobia en un encuentro del vicesecretario de Política Autonómica y Local, Javier Arenas, y el portavoz del PP Andaluz y presidente de la formación en la provincia, Elías Bendodo, al que han asistido diputados, parlamentarios, senadores, cargos políticos, alcaldes y concejales de turismo en los municipios malagueños para presentar las mociones que el partido presentará en ayuntamientos, diputaciones provinciales y Comunidades Autónomas para expresar su compromiso con el futuro del turismo en España. En la reunión tanto Arenas como Bendodo han advertido que el PP no va a permitir “que los extremistas minoritarios nos agüen la fiesta a los españoles y se carguen el turismo”. Ambos líderes han coincidido además en manifestar que en “España no sobran turistas, sino que los que sobran son los radicales y xenófobos que protagonizan los actos vandálicos contra el turismo”.

Bendodo ha criticado además la complicidad del PSOE en cuanto a los ataques hacia el turismo por parte de Podemos e independentistas, una acción que ha calificado de “vandalismo e irresponsabilidad” al poner en peligro “cientos de miles de puestos de trabajo”.

En este sentido, Arenas ha recordado que en España hay 2,5 millones de empleos en el turismo y que el potencial del país en este sector es de todos y que entre todos hay que cuidarlo. “Somos el primer país en competitividad y el tercero, muy cerca del segundo, en visitantes y tenemos que sentirnos profundamente orgullosos de que esos sea así. Lo que sucede es que hay algunos que les molesta muchísimo que España sea potencia mundial de turismo, que cada vez haya más turistas y el gasto por turista. Desgraciadamente hay algunos que quieren convertir los éxitos en fracaso y en este asunto es imposible, aunque lo van a intentar con todas las consecuencias”.

En este sentido, el vicesecrectario de Política Autonómica y Local del PP, ha recalcado que “no lo van a permitir”. De un lado, porque las acciones que se están llevando por la vía judicial y de otro por la respuesta política que se ha iniciado desde el PP. Arenas, que ha invitado a los que protagonizan estos ataques en que parte de las pensiones, el estado del bienestar, la educación y la sanidad públicas dependen del turismo, ha anunciado que la formación del PP va a presentar mociones en ayuntamientos, diputaciones y comunidades autónomas, así como en el senado, a la vez que van a pedir la comparecencia del ministro de Turismo, Álvaro Nadal, a primeros de septiembre; pediremos la convocatoria de la comisión general de Comunidades Autónomas, y presentaremos iniciativas también en el Parlamento Europeo. Y todo ello, según ha asegurado, en la línea de reconocer el papel de los empresarios y trabajadores turísticos pro parte de todas las administraciones y apostar por un turismo de más calidad basado en la sostenibilidad y la diversificación. “Además soy partidario de no subir los impuestos al turismo”, ha dicho Arenas, que ha lamentado que el PSOE “se esté podemizando”.

Por su parte, Bendodo ha señalado que si España está creciendo más que ninguna otra economía avanzada del planeta, “es por muchos factores, tales como las reformas adoptadas por el Gobierno de Mariano Rajoy; pero también por el empuje de nuestras empresas y sector turístico, donde somos la primera potencia del mundo”. El presidente del PP en Málaga ha señalado que considera “paradójico” que haya que defender “lo obvio, un sector que trae riqueza y empleo”, pero ha alertado de que “a esto se ha reducido parte de la política española en los últimos tiempos: un partido que defiende la estabilidad, la sensatez y el desarrollo económico, como es el PP; y luego el resto de partidos de izquierdas, con un PSOE que se ha convertido en el partido de la inseguridad y de la destrucción de empleo y oportunidades”.

Al respecto, ha apuntado que si bien los ataques al turismo “son un invento de Podemos, de Ada Colau y sus amigos independentistas”, esto se lleva a cabo “con el apoyo o, al menos, el consentimiento del PSOE”. “¿Acaso no gobierna Colau Barcelona con el apoyo del PSOE? ¿Acaso no gobiernan los socialistas en Baleares, o aquí en Málaga en Marbella, Benalmádena o Torremolinos con el apoyo de Podemos?”, ha cuestionado.

“En España no sobran turistas, sino extremistas, xenófobos, populistas y políticos que siembran el odio”, ha subrayado Bendodo, que ha mostrado su rechazo “a los partidos que viven de la frustración y del malestar y que quieren acabar con la recuperación e incluso con la industria de la que somos líderes mundiales”.

Durante su intervención, el presidente de los populares malagueños ha celebrado que Málaga y la Costa del Sol están viviendo un verano récord de ingresos por turismo: se prevén 7.100 millones de euros sólo entre junio y septiembre “y en todo 2017 nuestra previsión es que superaremos los 11.600 millones de ingresos por la actividad turística”.

“Todo eso se pondría en riesgo si un PSOE a la deriva se ve obligado a pactar con Podemos para tener el gobierno de la Junta de Andalucía”, ha apuntado el dirigente popular, que ha añadido que “ya estamos viendo dudas en el PSOE respecto al turismo, un sector al que no hay que poner límites ni barreras, sino simplemente saber gestionarlos, como cualquier otra actividad”.

Por esta razón, ha alertado de que “Andalucía no puede permitirse el riesgo de que el PSOE deje el turismo en manos de Podemos como eventual socio de gobierno, después de que no haya tenido problema en llegar a acuerdos de gobierno en tantos ayuntamiento de nuestra región”. “Susana Díaz será capaz de hacerlo con tal de que el PP no gobierne en Andalucía”, ha sentenciado.

“El turismo es la industria de la seguridad, y cualquier incertidumbre puede tirar por tierra todo el buen trabajo desarrollado por los empresarios y trabajadores del sector turístico andaluz”, ha valorado Bendodo, que ha asegurado que el PP andaluz “seguirá al lado del sector turístico, trabajando para mejorar el rendimiento de esta actividad de tal forma que sea de mayor calidad y cree cada vez mayor empleo”.