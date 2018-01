Antonio Catalán: «La Costa iría mejor si hubiera más hoteleros y no tantos inmobiliarios» El presidente de AC Hoteles, Antonio Catalán, ayer en el Málaga Palacio. :: a. peláez El presidente de AC Hoteles defiende la subida de los precios de las habitaciones porque el cliente la «aguanta» AGUSTÍN PELÁEZ MÁLAGA. Jueves, 25 enero 2018, 01:08

El presidente de AC Hoteles by Marriot, Antonio Catalán, no deja a nadie indiferente cuando habla. Y ayer en Málaga no podía ser menos. Afirmó que la Costa del Sol podría ir bastante mejor de lo que va turísticamente si hubiera más hoteleros y menos inmobiliarios. «Málaga va como un cohete, y la Costa del Sol iría mejor de lo que va si hubiera más empresarios hoteleros. Tenemos demasiados inmobiliarios, cuando lo que faltan son hoteleros, empresarios que inviertan en la reforma y renovación de la planta hotelera», dijo.

Pero además defendió la subida de precios de las habitaciones convencido de que el cliente aguanta más de lo que se le está cobrando. Según declaró, en Estados Unidos el turista gasta cuatro veces más de lo que gasta en España. «La diferencia viene del precio de la habitación. En Kansas City, que es como Albacete, el precio de medio es de 150 dólares, y en Miami en un hotel AC clásico, normal, estamos hablando de 500 euros la noche» explicó.

Para Catalán, España es el destino natural de Europa. «Tenemos clima y Málaga es un lujo», dijo, pero además incidió en que frente a otros países competidores del arco Mediterráneo, España ofrece dos cosas muy importantes: seguridad jurídica y seguridad sanitaria. «En el Caribe tenemos un accidente de coche un poco gordo y volvemos en la bodega del avión. En España tienes un accidente y te llevan al hospital de referencia y sales adelante seguro. Tenemos todos los condimentos», señaló, a la vez que consideró que la decisión es si queremos «un turismo de low cost o París».

El empresario califica del «espectacular» el cambio de Málaga como destino turístico

Sobre las viviendas turísticas pidió un mayor regulación, al entender que con 82 millones de turistas España necesita un poco de todo. «Nosotros tenemos una compañía de hostel que se llama Top y vamos a abrir uno en la calle Larios, que son habitaciones compartidas, un modelo que va como un cohete. La vivienda turística debe estar más regulada, pero si me preguntan que si en lugar de 82 millones de turistas preferiría 60 millones, diría que sí, pero con el doble de precio que tenemos en este momento». También declaró que «a un señor que viven Londres le sale mucho más barato estar aquí que estar viviendo en el Reino Unido».

Sobre Málaga como destino valoró el cambio que ha experimentado como destino turístico, que calificó de «espectacular» . «Con los museos se ha convertido en una ciudad destinos absolutamente clara. Junto a Sevilla, que ha empezado a chutar, son los centros, desde el punto de vista urbano, que tienen más tirón en Andalucía», manifestó y bromeó diciendo que cuando oye que quieren cambiar al alcalde de Málaga, «digo que lo dejen quieto por favor».

Turismofobia

En este sentido, declaró que el hostel Top no es el único proyecto del grupo AC en Málaga, aunque no quiso avanzar detalles hasta «que lo tenga firmado». Catalán, que participó en un almuerzo en el Málaga Palacio organizado por la Asociación para el Progreso de la Dirección (APD) con motivo de la jornada sobre 'Perspectivas del Sector Turístico Andaluz para 2018' celebrada en la capital, dijo sobre la turismofobia que prefiere protestar porque no hay turistas que porque sí hay. «Barcelona, Madrid, Málaga, Sevilla y Valencia son destinos turísticos y en el resto hay lo que hay. En Soria no hay turismofobia. Es preferible que haya turismo porque hay más puestos de trabajo», manifestó.