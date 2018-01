Antonio Catalán: «La Costa del Sol iría mejor de lo que va si hubiera más hoteleros y no tantos inmobiliarios» El presidente del Grupo AC Hoteles, Antonio Catalán, hoy en Málaga. / A. P. El presidente del Grupo AC Hoteles considera que hay que subir los precios y valora la transformación que ha experimentado Málaga como destino AGUSTÍN PELÁEZ Miércoles, 24 enero 2018, 17:12

El presidente de AC Hoteles by Marriot, Antonio Catalán, se ha mostrado convencido hoy en Málaga que la Costa del Sol podría ir bastante mejor de lo que va turísticamente si hubiera más hoteleros y menos inmobiliarios, y más empresarios que inviertan en la reforma y renovación de la planta hotelera, convencido de que todavía hay recorrido para incrementar los precios de las habitaciones.

Sobre las viviendas turísticas ha declarado que no le preocupan, aunque es preferible protestar porque no hay turistas que porque los hay. En este sentido, ha señalado que en Soria no hay turismofobia. Sobre Málaga como destino ha dicho que el cambio que ha experimentado ha sido “espectacular” y que cuando oye que quieren cambiar al alcalde dice que lo dejen quieto. Catalán ha realizado estas declaraciones a la prensa antes del almuerzo celebrado en el Hotel Málaga Palacio organizado por la Asociación para el Progreso de la Dirección (APD), que ha celebrado en la capital unas jornadas sobre Perspectivas del Sector Turístico andaluza para 2018.

El empresario ha asegurado que Andalucía tiene todos los condimentos para que la campaña de este año vaya fantásticamente bien. “Creo que tendremos un magnífico 2018. Somos muy optimistas. Sevilla va muy bien, donde abriremos un cinco estrellas próximamente; Málaga va como un cohete, y la Costa del Sol irá mejor de lo que va”, aunque ha puntualizado que “iría mejor si hubiera más empresarios hoteleros. Tenemos demasiados inmobiliarios y lo que faltan son hoteleros”. En este sentido, ha explicado que los hoteles llegan un momento en que deben ser reformados para cambiar de clientes. Y se ha mostrado convencido de que el cliente aguanta más precios del que se le está cobrando.

Sobre el Brexit ha insistido en que será favorable para el sector. “Hemos tenids los ingleses aquí y hemos subido un 20% y no ha pasado nada”.

Respecto a la planta hotelera ha dicho que en urbano es bastante competitiva, pero que en turista se puede hacer mucho más. Por este motivo ha señalado que a la planta turística le falta mucho y ha puesto como ejemplo las inversiones y reformas que está haciendo Meliá en sus hoteles, lo que ha supuesto, según ha dicho, precios medios más altos.

Catalán ha insistido en que el turismo puede aguantar más en cuanto a precio, al afirmar que en Estados Unidos el turista gasta cuatro veces más de lo que gasta en España. “La diferencia viene del precio de la habitación. En Kansas City, que es como Albacete, el precio de medio es de 150 dólares, y en Miami en un hotel AC clásico, normal, estamos hablando de 500 euros la noche. Somos un destino claro para ingleses. Tenemos clima y Málaga es un lujo”.

Sobre la competencia de otros destinos del Mediterráneo ha manifestado que “somos el destino natural de Europa. Tenemos seguridad jurídica y seguridad sanitaria. En el Caribe tenemos un accidente de coche un poco gordo y vuelvo en la bodega del avión. En España tienes un accidente y te llevan al hospital de referencia y sales adelante seguro. Tenemos todos los condimentos, pero te lo tienes que creer. Cuando hablo sobre precios con mi gente les digo que se vayan a Hermès y otras marcas de lujo y vean que por un bolso cobran 2.000 euros. Qué queremos, un turismo de low cost o París. Esa es la decisión”.

Sobre las viviendas turistas ha señalado que lo que tiene que estar es regulada. Así, ha señalado con 82 millones de turistas este país necesita un poco de todo. “Este país necesita un poco de todo. Nosotros tenemos una compañía de hostel que se llama Top y vamos a hacer uno en la calle Larios y son habitaciones compartidas, un modelo que va como un cohete. La vivienda turística debe estar más regulada, porque quien entra en un hotel está registrado y la policía tiene toda la información”. No obstante, ha señalado que si le pregunta que en lugar de 82 millones de turistas preferiría 60 millones, ha dicho que sí, pero “con el doble de precio que tenemos en este momento”.

En este sentido, ha insistido en que hay que subir el precio sí o sí. “A un señor que viven Londres le sale mucho más barato estar aquí que estar viviendo en Reino Unido”.

Sobre Málaga como destino ha dicho que el cambio que ha experimentado ha sido “espectacular”. Con los museos se ha convertido en una ciudad destinos absolutamente clara. Junto a Sevilla, que ha empezado a chutar, son los centros, desde el punto de vista urbano, que tienen más tirón en Andalucía. “Cuando oigo que quieren cambiar al alcalde de Málaga, digo que lo dejen quieto por favor. Se ha hecho un esfuerzo importante”, ha declarado. Según Catalán el grupo AC tiene un proyecto para Málaga, pero no ha querido alcanzar detalles hasta que los tenga firmado.

Respecto a la turismofobia se ha preguntado que si la gente no quiere turismofobia, qué quiere ser Soria. “En Soria no hay turismofobia. Entiendo que cuando hay muchos turistas todo el mundo protesta, pero cuando no hay también. Prefiero protestar porque no hay que porque hay turistas. Barcelona, Madrid, Málaga, Sevilla y Valencia son destinos turísticos y en el resto hay lo que hay. Es preferible que haya turismo porque hay más puestos de trabajo”.

Sobre el turista nacional ha manifestado que la crisis sigue existiendo en este país. Hay sectores que van mucho mejor, pero la gente tiene que tener salarios mejores y eso nos favorecerá a todos.”Es imposible que se haga una reforma laboral donde los salarios queden libres. Si nos pusiéramos toreros podríamos despedir el personal de servicio de un hotel con 20 días de antigüedad y externalizarlo y una camarera de pisos pasaría a cobrar 700 euros, cuando aquí -se refiere al Málaga Palacio- puede cobrar unos 1.300”. Así ha señalado que hoy con más empleados que en 2011 el sector hotelero tenga la misma cifra en salarios.