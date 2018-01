Andalucía supera sus previsiones y llegará a los 30 millones de turistas este año

La Feria Internacional de Turismo de Madrid (Fitur) abrió este miércoles sus puertas con buenas noticias para esta industria. Las previsiones que baraja la Junta, la Costa del Sol y la capital malagueña apuntan a un nuevo año de crecimiento, tras un 2017 que ha cerrado como el mejor de la historia para el turismo. Eso sí, el optimismo es más moderado porque desde todas las administraciones advierten de la necesidad de abrir el foco hacia la evolución del mercado británico y el repunte de los competidores del Mediterráneo. Aún así, la presidenta de la Junta, Susana Díaz, que inauguró el expositor de La región, que cautivó a los cientos de profesionales desplazados a Madrid, avanzó que la Comunidad llegará a los 30 millones de turistas este año, una cifra que se había previsto para 2020, y que supone un aumento del 4,5%. Todo ello después de un 2017 en el que por primera se habrán superado los 29,5 millones de viajeros, un 5% más. “El año pasado en esta misma jornada inicial de Fitur planteábamos crecer un 5%, lo que evidencia que estamos en el camino correcto. Es un año para felicitarnos, porque además hemos crecido en todas las provincias y se ha reducido la estacionalidad”, dijo.

Díaz cifró en 20.400 millones de los euros los ingresos que ha dejado el turismo en la región, un 4,5% más. Además, destacó que se ha conseguido el reto de elevar el gasto medio diario, que ha aumentado 1,5 euros hasta los 66.

La presidenta dijo también se ha logrado crear empleo hasta elevarse a 240.000 afiliados a la Seguridad Social. “El sector ha creado un 4,6% de puestos de trabajo, un ritmo mayor que la media española. Pero aún queda trabajo por hacer para lograr más estabilidad y mayor calidad”, señaló.

Sobre los nuevos desafíos del turismo apuntó medidas para mejorar la competitividad con las oportunidades que ofrece la digitalización y destacó actuaciones para evitar problemas de turismofobia. “En Andalucía el turismo no es un problema. Es una oportunidad. Al turista lo vamos a mimar y vamos a actuar contra quienes actúan de forma pirata. Actualizaremos la normativa para también controlar las cargas turísticas de los destinos. Habrá que regularlo de forma normativo porque la masificación no es la causa, es el efecto de cuando no se actúa”, precisó.

Díaz explicó que la aplicación de las nuevas tecnologías va a permitir a los destinos andaluces en competitividad en torno al 20%. La presidenta descartó la imposición de una tasa turística y alentó al sector a seguir trabajando con el esfuerzo y el compromiso que está aportando estos frutos.

Por su parte, el presidente de Turismo Costa del Sol, Elías Bendodo, avanzó que vana elevar un 50% el presupuesto para reforzar la promoción del destino en el mercado nacional, en el que esperan ganar hasta el próximo mes de abril un 2,5%. “2017 nos ha deparado buenas noticias y con el convencimiento de que este año será el de la recuperación definitiva del turismo español”.

El alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, prevé crecer un 6% en este ejercicio, hasta sumar más de 4,5 millones de visitantes. En el expositor propio de la capital se presentó ayer también una guía con la que la ciudad quiere consolidarse en el segmento de lujo.

Un gran ambiente reinó en el expositor de Andalucía, que se quedó esperando una visita de los Reyes de España que no llegaron.