Andalucía se refuerza en la ITB como destino para alemanes de más nivel y mejora con Easyjet sus conexiones aéreas

Último día exclusivo para profesionales en la Bolsa Internacional de Turismo de Berlín (ITB). El sol que paliaba las temperaturas de tres grados restó negocio a una feria en la que sólo había intenso trasiego en la sala de presentaciones de Andalucía. Y es que el consejero de Turismo de la Junta, Francisco Javier Fernández, y su equipo de Turismo Andaluz eran de los pocos responsables públicos que quedaban en la feria firmando acuerdos de colaboración que facilitarán la llegada a la región de turistas alemanes de mayor nivel y con gran capacidad prescriptora, bautizados como cosmopolita, y a un mayor reparto de viajeros gracias a las dos nuevas rutas de Easyjet desde Berlín a Granada y a Jerez. Ambas conexiones tendrán dos frecuencias a la semana, dijo Javier Gándara, director general en España de la compañía.

Con esta aerolínea, que cumplirá el próximo ejercicio veinte años operando en el aeropuerto de Málaga, Fernández selló un convenio la mediante el que reforzará la promoción de Andalucía en Alemania para aprovechar la apertura de los nuevos enlaces directos de la compañía para la temporada de 2018 entre el aeropuerto de la capital germana y los regionales de Granada-Jaén y Jerez de la Frontera (Cádiz). “Estas conexiones van a abrir nuevas opciones de negocio para el sector turístico regional en un emisor que es estratégico para la comunidad como es Alemania, donde el destino está reforzando su posicionamiento con productos orientados a nuevos segmentos de mercado”. En este sentido, Gándara destacó el tirón del destino andaluz y aseguró que pese a la recuperación de los mercados competidores del Mediterráneo y la quiebra de Air Berlín, la aerolínea de vuelos baratos prevé mover un 10% más de pasajeros al conjunto de la región este año. Es decir, apuntó que el objetivo es llegar a los tres millones de viajeros, de los que 2,3 millones se mueven en el aeropuerto de la capital de la Costa del Sol.

Fernández recordó que el mercado alemán aporta en la actualidad el 12% de los pasajeros de origen extranjero que visitan la comunidad por vía aérea, de ahí la importancia de abrir estas nuevas rutas. “Jerez no contaba hasta ahora con rutas operadas con EasyJet, mientras que en Granada hay solo tres, por lo que “el incremento en los resultados puede ser muy notable en el corto plazo”, precisó.

Previamente, el consejero había cerrado otro acuerdo con el operador Gebeco, del que el consejero destacó la importancia de esta alianza como una “oportunidad para posicionarnos como destino completo”. Y es que, además de la presencia en los catálogos, supone la celebración en Córdoba entre los próximos 27 y 29 de septiembre de las jornadas de trabajo denominadas 'Gebeco Preview', donde participarán en torno a un centenar de agentes de viajes especializados en el segmento. ‘Es importante la apuesta de los mayoristas alemanes por Andalucía y es clave el posicionamiento de la comunidad en turismo 'cosmopolita', con otros destinos como Málaga y su provincia que ya tienen presencia en los portfolios de Gebeco, lo que responde al esfuerzo realizado en mesas de trabajo específicas y en diferentes misiones comerciales desarrolladas para captar viajeros de esta tipología”.

Precisamente, el responsable en Europa de este operador, Rulf Treidel, destacó el tirón de la capital malagueña entre sus clientes, que valoran la nueva oferta cultural. “Era una gran desconocida, pero ya puedo advertir que este verano recibirá muchos más turistas alemanes porque se ha destapado como una ciudad muy bonita y que resulta interesante”, precisó.

Por su parte, Arturo Ortiz, consejero de Turismo de Turespaña en Berlín, destacó a Andalucía como un destino protagonista en el segmento cosmopolita y avanzó buenas previsiones en el marcado alemán para la región. “La recuperación de los competidores del Mediterráneo este año no nos va a afectar tanto. Tras la quiebra de Air Berlin, las aerolíneas se están reorganizando, quizás no tan rápido como quisiéramos, pero creo que tampoco tendrá un gran impacto. Así que esperamos que Andalucía registre un crecimiento moderadamente positivo. No barajamos un descenso de viajeros bajo ningún caso”, declaró.

Hoy la ITB se transforma para acoger a un público general que es el más viajero del mundo.