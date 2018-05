Andalucía expone su experiencia en el turismo costero y marítimo SUR MÁLAGA. Lunes, 28 mayo 2018, 00:07

La secretaria general para el Turismo, Susana Ibáñez, ha participado en la ciudad griega de Pylos en la 19º edición de la reunión de la Comisión de Recursos Naturales del Comité Europeo de las Regiones, donde ha explicado las estrategias del gobierno autonómico para el desarrollo del turismo marítimo-costero y ha ofrecido la colaboración de Andalucía para trasladar la experiencia en este campo a otros destinos comunitarios.

Ibáñez ha acudido a esta cita en representación de la comunidad y de la red de regiones Network of European Region for a Sustainable and Competitive Tourism (Necstour). Andalucía es miembro del Comité Ejecutivo de esta organización que tiene como objetivo «intercambiar experiencias y diseñar programas conjuntos para impulsar el desarrollo sostenible, las sinergias y la aplicación de buenas prácticas en el sector», según ha informado la Junta en un comunicado. Durante su intervención, ha traslado las principales cifras del sector en Andalucía, que la convierten en uno de los principales destinos europeos, con unos registros en 2017 de 29,5 millones de turistas, casi un 5% más, y 52,4 millones de pernoctaciones hoteleras (+1,7%). En el caso del litoral, aportó el 57% del total de viajeros.