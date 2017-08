Andalucía descarta la «turismofobia» y aboga por distribuir la presión turística El consejero de Turismo y Deporte, Francisco Javier Fernández, ayer en Málaga. :: Salvador Salas Turismo lanza una acción con operadores extranjeros para promocionarse en 15 países y mejorar la distribución de los flujos AGUSTÍN PELÁEZ MÁLAGA. Viernes, 4 agosto 2017, 00:06

El consejero de Turismo y Deporte, Francisco Javier Fernández, aseguró ayer en Málaga que Andalucía no tiene el problema que se está dando en otras zonas españolas como Cataluña y Baleares, en referencia a la «turismofobia» y los ataques al sector turístico. «En Andalucía el turismo no es ningún problema», aseguró. No obstante, abogó por distribuir en el territorio la «presión turística» para evitar conflictos entre turistas y vecinos. En este sentido, Fernández señaló que hay que ser precavidos y analizar el problema y las protestas que se están produciendo en otros territorios para detectar «posibles fallos que pudieran tener e intentar no cometerlos aquí».

Según Fernández, mientras que en Cataluña el 70 por ciento del turismo se consolida en Barcelona y en Baleares las tres islas tiene un «monocultivo» en el turismo, Andalucía cuenta con la capacidad de ocho provincias y una oferta turística complementaria y diferenciada. «Nosotros no estamos en las mismas circunstancias», aseguró, aunque reconoció que «puede haber problemas puntuales» en alguna ciudad «coincidiendo con sus fiestas», pero no es algo que esté generando enfado.

Para el consejero de Turismo, si el sector es capaz de distribuir en toda Andalucía la presión turística, «no llevará a un conflicto entre turista y vecino». Asimismo señaló que hay que aspirar a que la riqueza que genera el turismo se traslade a la sociedad, al considerar que si no hay una renta social basada en la sostenibilidad del sistema, existirá el riesgo de enfrentamiento.

El titular de Turismo insistió en que lo que hay que lograr es que «ningún vecino se sienta un turista en su ciudad» y no pierda la oportunidad de disfrutar de la misma, y que el turista «se sienta parte de la ciudad, que la viva como la viven los vecinos».

En este sentido, declaró que es necesario saber ordenar las ciudades para que los turistas estén en toda la ciudad y no haya guetos turísticos ni fórmulas donde los turistas desplacen al vecino. «Esa es la tarea que tenemos por delante. En Andalucía no es un problema el turismo ahora mismo», aseguró.

Paralelamente, defendió que las administraciones locales, autonómicas y del Estado afronten el turismo «como una forma más de convivencia y no de enfrentamiento», y que «no noten los vecinos que hay un problema por el turismo».

En un intento de majorar los flojos turísticos y incentivar la llegada de viajeros y las pernoctaciones de extranjeros en periodos y territorios distintos a los clásicos, la Consejería de Turismo ha lanzado una acción promocional multisegmento con 19 operadores internacionales que permitirá reforzar la comercialización del destino Andalucía en 15 países emisores.

Según explicó Fernández, la acción abarca 15 países de siete mercados (Reino Unido, Alemania, Francia, Benelux, Estados Unidos y Canadá, Países Nórdicos, Rusia y Países del Este) y siete segmentos prioritarios (vacacional, golf, circuitos, de interior, cultural, de lujo y senior), elegidos a partir de un análisis sobre los principales emisores internacionales, así como sobre las preferencias de los turistas a la hora de elegir la oferta regional.

Fernández explicó que esta acción se ha articulado a través de un concurso público con el que se le ha dado una nueva vuelta a la relación con la turoperación buscando fórmulas más eficaces y eficientes. La acción promocional, que se desarrollará hasta finales de 2018, ha supuesto una inversión de 720.000 euros, que sumado a las mejoras aportadas por las empresas movilizarán una inversión global de 1,8 millones de euros.