La Junta de Andalucía pide al Gobierno que regule como negocio las viviendas turísticas El consejero andaluz de Turismo y Deporte, Francisco Javier Fernández, esta mañana en Málaga. / Salvador Salas El consejero de Turismo, Francisco Javier Fernández, ha destacado hoy la «necesidad» de una normativa que dote a los ayuntamientos de instrumentos para regular esta actividad IVÁN GELIBTER Lunes, 30 abril 2018, 15:15

El surgimiento de las viviendas turísticas como modelo de negocio de particulares es, probablemente, el hito turístico de mayor relevancia en los últimos años en España. Precisamente por ello, ya son muchas las voces que han exigido diversas acciones para regular un mercado que en alguna comunidades autónomas o territorios, como el caso de Baleares, comienzan a suponer un problema.

El consejero de Turismo de la Junta de Andalucía, Francisco Javier Fernández, se ha referido este mediodía a este asunto, y ha exigido al gobierno central que regule como negocio las viviendas turísticas. A su juicio, la normativa puesta en marcha por la Junta «ha funcionado», pero no puede ir más allá porque al no considerarse una actividad económica, ésta no forma parte de las competencias de las comunidades autónomas.

Fernández ha hecho esta petición al ser preguntado por la situación de estas viviendas con fines turísticos, y ha recordado que fue el gobierno del PP «el que sacó los alquileres de menos de dos meses de la Ley de Arrendamientos Urbanos que sí tenía un carácter general para toda España». De esta manera, considera que esta regulación evitaría la «competencia desleal» con otras infraestructuras, así como que se garantice la «responsabilidad fiscal», para que los propietarios de estas viviendas no escapen a sus obligaciones fiscales ni que éstas sean «tampoco una fuente de empleo fuera de los cauces legales».

El máximo responsable de Turismo Andaluz ha recordado que la Junta planteó incluir en el decreto que regula estos alojamientos que se requiriese la unanimidad de la comunidad de vecinos para estos alquileres, pero el Consejo Consultivo «quitó ese punto porque iba en contra de la legislación estatal». Asimismo, reconoció que actualmente se asiste a «una sustitución de alquileres comunes» por otros de menos tiempo, con carácter turístico y que «dan mayor rentabilidad». Por ello, reiteró que es necesario darles a los ayuntamientos la posibilidad de regularlos «como se hace con otras actividades económicas.

En cuanto a la preocupación por el fenómeno de la turistificación, y también preguntado por la prensa, se mostrado tranquilo y ha afirmado que hay «un nuevo modelo», que tiene que «integrarse y regularse».