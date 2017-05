Doscientos profesionales del turismo analizarán las estrategias de negocio en la Red

Mejorar el posicionamiento de los destinos andaluces y de la Costa del Sol en los canales de comercialización de la Red y ponerse al día en cuanto al negocio que se mueve on line son algunos de los objetivos con los que arranca mañana en Estepona el congreso Destination Meets On Line. Se trata de la octava edición de este evento y de la primera que se celebra en la Costa y en Andalucía. Esta cita, que cuenta con el apoyo de Turespaña, Turismo Andaluz, Diputación, Mancomunidad de Municipios de la Costa del Sol e Iberostar, reunirá a doscientos profesionales turísticos, de los que casi un centenar son alemanes, suizos y austriacos, mercados en los que se pretende aumentar la llegada de viajeros tras el intercambio de experiencias que se llevará a cabo en este evento que servirá para que directivos hoteleros, de touroperadores y agentes de estos países mejoren su conocimiento del destino.

Ali Dogan, director de Destination Meets On Line, destacó la profesionalidad del turismo de la Costa. "Es la tercera vez este año que he vuelto a Málaga y me siento como en casa. He visitado un gran número de hoteles y he apreciado que las instalaciones y el turismo funcionan muy bien. Los turistas se sienten muy satisfechos, se está haciendo un gran trabajo", aseguró, para precisar que hasta el próximo día 5 los directivos de los diversos sectores intercambiarán experiencias. "Se darán cita dos tipos de participantes en el congreso: unos como TUI que conocen el destino, y otros de empresas más tecnológicas y centradas en las ventas que lo descubrirán estos días y que después lo podrán comercializar con más conocimiento de causa, lo que seguro mejorará las ventas", explicó. Dogan se mostró confiado en que este evento tendrá una buena repercusión para el destino. "Viajo mucho por el mundo y tengo que decir que el comportamiento y la profesionalidad y saber hacer de la Costa del Sol no la he conocido en ningún otro destino que he visitado", recalcó.

Por su parte, el gerente de Turismo Costa del Sol, Manuel Muñoz, destacó la importancia de acoger este congreso en un momento en que el negocio on line es clave para el turismo. Además, señaló que redundará en una mayor conquista del mercado alemán. "Cualquier turista que nos acompañe toma sus decisiones a través de Internet, lo que obliga al sector a adaptarse de forma vertiginosa porque la presencia on line toma una mayor dimensión no sólo para las administraciones sino también para las empresas", aseguró para detallar que el 83% de ellas dispone ya de sistemas de reservas en la Red.

El vicepresidente de la Diputación, Francisco Salado, señaló que el mercado alemán es clave para la Costa del Sol, que el pasado año recibió 720.000 viajeros. La cifra muestra una tendencia al alza en el que es el segundo mercado internacional más importante para la Costa. "Es un viajero exigente y de gran interés para el destino. De ahí, que en el Plan de Acción en 2017 hemos aumentado un 17% el presupuesto en acciones en Alemania con una partida de más de 300.000 euros", precisó.