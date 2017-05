¿Eres de los afectados por las cancelaciones de British Airways? Así puedes reclamar

Este fin de semana miles de viajeros se han visto afectados por las cancelaciones de vuelos llevadas a cabo por la aerolínea British Airways. En el caso de Málaga, las conexiones de British Airways desde Londres empezaron a recobrar la normalidad durante la jornada de ayer, después de que el sábado tuvieran que ser canceladas cinco operaciones tras la caída del sistema informático de la aerolínea británica a nivel mundial. ¿Qué se puede hacer en estos casos para reclamar tus derechos? Desde Consumidores AL-ANDALUS recuerdan una serie de pautas a tener en cuenta cuando se tienen problemas ligados al transporte aéreo:

· "Si cancelan tu vuelo o sufres algún retraso, la compañía aérea está obligada a prestar el derecho de atención, es decir, proporcionar informar al usuario y atender a su manutención y alojamiento en caso de que fuera necesario. "Si esto no ha sido así, no dudes en reclamar", insisten desde la organización.

· Si por este motivo pierdes tus días de vacaciones, así como los hoteles contratados previamente,… reclama por esto y por todos los daños y perjuicios ocasionados. Dirígete a la compañía aérea, en caso de que te sea imposible puedes ponerte en contacto, también, con AENA para tramitar dicha reclamación.

· Si atendiendo a tu compañía aérea, no acudes al aeropuerto al recibir la información de la cancelación de tu vuelo,… también puedes reclamar en cualquier momento.

· Si contrataste un paquete turístico o viaje combinado, ¿a quién diriges la reclamación?: En estos casos la reclamación hay que interponerla ante la agencia de viajes con la que se firmó el contrato. En las demás circunstancias, hay que dirigir la reclamación ante la compañía aérea, que tiene la obligación de facilitarla la hoja correspondiente en las ventanillas del aeropuerto.

· Si tras saber que cancelan tu vuelo, al optar por otras alternativas, te ves en la obligación de contratar servicios inesperados como alquiler coche, habitación en hotel,… desde Consumidores AL-ANDALUS te recomendamos que ante estas circunstancias guardes toda la documentación y exijas su reembolso en la reclamación que interpongas.

· Si tienes problema con tu equipaje (aún no lo has recibido, has sufrido algún retraso, daños, pérdida,…) consulta qué derechos tienes ante cualquier incidencia relacionada con esta materia.

· Recuerda, que siempre tendrás abierta la vía judicial para reclamar por estos problemas. De hecho, desde la web de Al-Andalus facilitan unos modelos de demanda judicial para reclamar por problemas en los aeropuertos y que puedes descargarte de forma totalmente gratuita.

· De forma general, no olvides que ante cualquier reclamación que vayas a presentar es fundamental que acompañes toda la documentación relativa al viaje o traslado (billetes, contratos…), así como todas las facturas derivadas de los servicios que hayas tenido que contratar motivados por estas circunstancias. Serán documento imprescindible para poder reclamar daños y perjuicios.