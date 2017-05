Destinos lejanos a los que viajar sin sufrir el temido jet lag

Viajar a destinos tan lejanos como a 11.000 kilómetros de España sin sufrir los temidos efectos del jet lag es posible. El portal Kayak ha elaborado un ránking con diez ciudades cuya visita está incluida en los considerados viajes de larga distancia, pero en los que por su ubicación la diferencia horaria con la Península no supera las dos horas. Es más, cinco de estos destinos tienen un huso horario de sólo 60 minutos más. Esta diferencia no conlleva aparejadas las molestias frecuentes del jet lag, un trastorno que altera el sueño y las comidas. Tanto que más de uno sopesa si merece la pena desperdiciar varios días a combatir el insomnio por la noche, el sueño por el día y el hambre cuando no toca comer. Sensaciones que además provocan cansancio y que se hacen incompatibles con el disfrute de unas vacaciones.

Kayak propone a estos viajeros que eligen sus destinos considerando que no haya jet lag alternativas con las que salir del ámbito más próximo y abrir el abanico de las clásicas salidas a ciudades europeas. Para los aventurares que no quieren alteraciones en su reloj biológico, la propuesta más lejana de este listado se encuentra a 11.913 km de distancia. Se trata de Ciudad del Cabo, en Sudáfrica, el que corona el ranking como el destino más alejado de España, catorce horas vuelo en dirección sur, sin diferencia horaria.

Un poco más cerca, los amantes de los viajes largos pueden volar a las capitales de Rusia, a Moscú, o a la de Catar, Doha, añadiendo sólo una hora al huso español. En esta misma situación se encuentran destinos menos conocidos como Zanzíbar, un archipiélago del Océano indiano a unos 25-30 kilómetros de las costas de Tanzania. O Antananarivo, que es la capital de Madagascar. La ciudad se encuentra ubicada en el centro de la isla, a unos 145 kilómetros de la costa oriental que es la más cercana.

Con una diferencia de dos horas sobre España, Kayak ofrece viajar a Seychelles, Dubái, Reikiavik o Ponta Delgada , en las Azores. También incluye la propuesta de conocer la isla de Sal, en Cabo Verde, dedicada casi exclusivamente al turismo por sus playas de arena blanca y aguas cálidas, así como de arrecifes de coral. Este destino es conocido por los amantes de los deportes acuáticos, desde surf, windsurf, kitesurf, buceo y pesca.