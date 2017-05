TSS vaticina que Málaga tendrá el mayor crecimiento turístico de Europa en 2018

«Málaga está en el mejor momento de su historia turísticamente hablando, y Andalucía, también, pero la eclosión de la capital de la Costa del Sol no tiene parangón, y su crecimiento, si fue bueno en 2016, será magnífico en 2017 y espectacular en 2018 si se cumplen las previsiones que manejamos», señaló Manuel Molina en la convención que su consorcio de empresas turísticas, TSS Group, el más importante de Europa central, celebra en la localidad de Stuttgart y que ha reunido en torno a un millar de agencias de viajes de Alemania, Polonia, Turquía, España, Ucrania y Hungría.

La convención de 2017 de SS Group, que cada año realiza en una ciudad de Alemania diferente, ha tenido un lema y un objetivo muy claro: «Humanizar la digitalización, ponerle rostro a las nuevas tecnologías». Ese fue el contundente mensaje que Manuel Molina dio a los más agentes de viajes agrupadas en su empresa, TSS Group, en el moderno y práctico Messe Stuttgart, ciudad que apareció este fin de semana inundada de banderolas y carteles con los nombres de Málaga, Costa del Sol y Andalucía, así como de España y Sevilla, como promoción fundamental dentro del marco de esta convención, en un claro detalle de la apuesta de Molina por su tierra natal.

Si los datos de 2017 van a ser espectaculares, en 2018 las previsiones son aún más importantes y mejores, «lo que también nos debe hacer meditar, no en dónde está el tope, sino si vamos a saber hacerlo bien para no poner freno», dijo el fundador y máximo responsable de TSS. Para el malagueño Manuel Molina «nuestra ciudad (Málaga) está en la cresta de la ola, vive el mejor momento turístico de su historia, pero no podemos creernos los mejores, tenemos que ser humildes. Hay que acelerar las obras del metro, hay que dotar de mayores medios los puntos de salida y entrada de viajeros, hay que moderar los precios... Para 2018, Málaga puede tener el mayor crecimiento turístico de Europa».

El director general de Tourespaña, Manuel Butler, en su intervención en el congreso de TSS destacó la importancia de Manuel Molina en el sector turístico, «al que ha ayudado, y no poco, a avanzar y a transformar». Butler, que recordó su ascendencia suaba por parte materna, reiteró el papel de liderazgo de España en el sector y habló de los vi esos proyectos a desarrollar por Turespaña, resaltando el papel que «vosotros, los agentes de turismo, tenéis en el turismo internacional, y con vosotros seguimos contando desde España».

También hubo intervenciones de representantes de Turquía y otros países y regiones, muy interesadas en la convención del consorcio de agencias de viajes más importante de Europa Central, que agrupa a 3.300 agencias de viaje».

Málaga, Costa del Sol y Andalucía han tenido una importante presencia, con sus máximos responsables técnicos internacionales al frente, en la ciudad de Stuttgart. Antonio Díaz, Javier Hernández y Fátima Blanco han estado al frente de las delegaciones referidas, de la reunión, que comenzó el viernes con una cena fiesta en un conocido hotel-sala de fiestas de la capital del estado de Baden-Wurtemberg, que ayer celebró su Foro de Trabajo y la feria de turismo, y que hoy concluye con diversos actos sociales. El año que viene, la convención se celebrará en Dresde, sede de TSS, con motivo del XXV aniversario de su fundación, en el que se quiere hacer un gran homenaje a Málaga y a Andalucía.