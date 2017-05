El 'Freedom of the Seas' se estrena en Málaga en una jornada con 10.500 cruceristas

La estampa del puerto de Málaga de ayer evidencia el potencial de la capital en el segmento de cruceros. Cuatro grandes barcos que representan cuatro grandes mercados, el norteamericano, el inglés, el alemán y el irlandés, coincidieron en unas instalaciones en la que los turistas procesionaban hacia el Centro de la ciudad. «Es lo mejor de este puerto que no se necesita ni taxi. Basta con dar un paseo junto al mar para descubrir lo mejor de Málaga», explicó un grupo de cruceristas americanos. Acababan de bajar del &lsquoFreedom of the Seas&rsquo, uno de los gigantes del mar de la naviera Royal Caribbean, que ayer se estrenó en el puerto de Málaga. Su primera escala en la capital de la Costa del Sol se produjo en el día más intenso en el recinto portuario en lo que va de año, con más de 10.500 cruceristas, avanzaron desde Málagaport. El peregrinaje de viajeros fue continuo, tanto en el recinto portuario como en las calles comerciales e históricas de la ciudad.

De los cuatro buques destacaba por sus dimensiones, con capacidad para 4.300 viajeros aunque llegaba con un 80% de ocupación, el &lsquoFreedom of the Seas&rsquo, que atracaba procedente de Cádiz donde el miércoles tocaba por primera vez puerto en Europa. Este barco, de 154.407 toneladas y 338,91 metros de eslora, lleva desde su botadura en 2006 haciendo cruceros en el Caribe. Ahora, tras una reforma, cambia al Mediterráneo, con puerto base en Barcelona, desde donde hará circuitos de una semana en los que no volverá a la capital de la Costa del Sol hasta finales de octubre. Será de nuevo de vuelta a Estados Unidos, explicaron desde la naviera que organizó un recorrido a bordo para la prensa para mostrar la amplia oferta de servicios de ocio y de restauración de un buque que ya se ve pequeño, pese a sus dimensiones, al compararlo con sus hermanos mayores, los más grandes del mundo. También subieron al barco las autoridades locales, que mantuvieron un encuentro con el capitán y directivos de la naviera para el tradicional intercambio de metopas.

En esta reunión, el presidente de la Autoridad Portuaria, Paulino Plata consideró «muy interesante» la apuesta de la compañía norteamericana Royal Caribbean. en este sentido, recordó que durante 2017 realizará un total de 16 escalas en estas instalaciones, destacando Málaga como punto de unión entre el eje atlántico-mediterráneo que se incluyen en sus itinerarios. Plata apuntó que, durante la temporada de primavera, «el movimiento de cruceritas se verá incrementado un 48% en relación al mismo periodo del año anterior, gracias también a la elección de Málaga como puerto base por parte de compañías como Thomson y Pullmantur».

Por su parte, el concejal de Turismo y Promoción de la Ciudad, Julio Andrade, destacó la importancia de que barcos de este tipo elijan Málaga como escala en sus travesías por el Mediterráneo. En cualquier caso, Andrade recordó que hay que «seguir trabajando para que Royal Caribbean, la naviera propietaria del &lsquoFreedom of the Seas&rsquo, vuelva a apostar por Málaga como puerto base para uno de sus barcos».

Junto al &lsquoFreedom of the Seas&rsquo atracó el &lsquoAidablu&rsquo, perteneciente a la compañía alemana AIDA Cruises con 253,35 metros de eslora y 2.192 pasajeros; el &lsquoAurora&rsquo, de la compañía británica P&O Cruises, con 270 metros de eslora y 1.950 pasajeros, y el &lsquoTUI Discovery&rsquo, perteneciente a la compañía británica Thomson Cruises, con 264,25 metros de eslora y 2.074 pasajeros. Son parte de las 40 escalas previstas para mayo.