El ecoturismo como vía para generar riqueza en el interior

Andalucía activa una primera feria de ecoturismo como una alternativa que genera riqueza en los destinos de interior. El consejero de Turismo, Javier Fernández, explicó que esta tipología se adapta a las nuevas tendencias de la demanda sobre la búsqueda de experiencias en los destinos y ha resaltado su importancia desde el punto de vista del desarrollo sostenible, ya que los ecoturistas realizan un viaje responsable que ayuda a conservar el medio ambiente y a mejorar el bienestar de las personas del lugar. Por ello, consideró que esta feria, que se celebrará en El Rocío, «no solo tiene que ser una muestra en sí, sino que tiene que servir para vender este patrimonio natural». El objetivo, remarcó, «tiene que ser que ningún vecino se sienta turista y que ningún turista no se sienta vecino». Del mismo modo, subrayó que «hay que potenciar el atractivo propio de este espacio además de las peregrinaciones al Rocío». Por tanto, considera la feria como «una oportunidad que no podemos dejar pasar para vender el patrimonio de Doñana y aprovechar esta marca tan reconocida». En este punto, aseguró que el viajero «ya no busca tanto el destino como las motivaciones y a Andalucía le sobran motivos para ser visitada».