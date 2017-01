Sajonia pide a la Costa del Sol cotas de calidad para seguir su ritmo de crecimiento

El mercado alemán pide a la Costa del Sol y a Andalucía que mantenga unas altas cotas de calidad si quiere que este mercado emisor siga creciendo. A este respecto, Manuel Molina, presidente de TYSS Group, señaló que «en la feria de turismo de Dresde se denota que el sur de España es un destino apetecible, pero hay dudas de si se ofrece un mercado de calidad, como requiere el turista alemán, o si por el contrario se va a una especie de 'todo incluido'». La Feria de Turismo de Dresde celebró ayer su segunda jornada con una intensa agenda de actividades y una lata participación popular. Hay que tener en cuenta que la capital sajona tiene un importante interés en salir al extranjero, y ahora mismo, España, y más concretamente Andalucía y Málaga, son dos destinos preferentes, sobre todo porque se considera que las islas están saturadas, al igual que Barcelona. Arturo Bernal, responsable de Turismo Costa del Sol, presente en Dresde se vio impresionado por el alto nivel participativo de los visitantes a este certamen, quien se desarrolla en el palacio ferial de la capital de Sajonia con una fría temperatura exterior, con los restos de una nevada que sufrió esta capital hace apenas 48 horas. «Costa del Sol es un destino de moda en Alemania, y aquí tenemos un importante mercado, además de una cuota de crecimiento muy considerable», matizó Bernal, quien explicó que «estas ferias son de acción muy directas a los consumidores, por lo que tienen una especial incidencia. Aquí se nota que la gente quiere salir y disfrutar de destinos vacacionales», matizó.

Málaga está de moda

Mientras, Manuel Molina, que ha sido nominado a 'Empresario del Año en Sajonia', señaló que «el sur de España, Andalucía, Málaga, son ahora destinos de moda y hay que aprovechar el importante tirón. Aquí tiene mucho que ver el efecto 'Málaga capital', que aunque en Málaga no se tenga en cuenta, en Europa está de moda, porque todo el mundo habla de la capital de la Costa del Sol, de la Málaga de los museos y de la gastronomía, pero repito que la calidad es fundamental, así como una buena relación con los precios, no puede ser que comer en Berlín sea más barato que en Málaga, lo siento, por mucho que me lo digan», sentenció.

La Feria de Turismo de Dresde entra hoy en su último día con un gran ambiente. Sajonia es una de las regiones alemanas en mayor crecimiento económico y por tanto uno de los lugares que pueden ser más interesantes para captar turismo, «porque aquí hasta 1989 nadie podía salir», como explicaba Molina a Antonio Jiménez, responsable de Turismo Sevilla, también presente en la feria, Para Javier Hernández, del Área de Turismo de Málaga, «la ayuda de Molina y de TSS Group está siendo muy determinante en los buenos números que tenemos del mercado alemán en los últimos meses, aunque esto no es algo que se consiga en un día, sino que es una labor de tiempo». Para Turismo Andaluz, «Alemania oriental, la antigua zona comunista, puede ser un gran semillero turístico como mercado emisor, por eso tenemos que estar presentes en este punto».

El principal periódico de Dresde ha editado hoy un suplemento especial de SUR con 32 páginas titulado 'Viva Andalucía', que vende nuestro destino como elemento singular y atractivo, en una fórmula de promoción que Prensa Malagueña desarrolla desde hace años y que es muy valorada por los empresarios y profesionales del sector turístico andaluz y malagueño: «Que en un periódico de la incidencia del de Dresde se hable de nuestra zona como destino con una influencia en 500.000 personas es algo muy de agradecer», especificaron todos los responsables del turismo andaluz y malagueño presentes en la feria, en donde, igualmente, se distribuirán cerca de 2.000 ejemplares del referido suplemento, que trata de todos los aspectos que hacen que nuestro destino sea preferente respecto a los demás en el mercado germano.