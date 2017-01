Díaz inaugura el pabellón andaluz en medio de una gran expectación

No olvidará la presidenta de la Junta el 'baño de multitudes' que se dio al inaugurar el pabellón 3 de Fitur, 'propiedad' de Andalucía, porque la verdad es que fue como nunca antes, y eso que aquí, en la feria madrileña de Turismo, Susana Díaz ya había tenido anteriores 'jornadas triunfales', pero lo de ayer superó todo lo acontecido y será difícil que se repita. La presidenta, que se hizo miles de selfies (y no exageramos), que saludó a cientos de personas, hizo gala de su conocida amabilidad con la gente en su máxima expresión y tardó casi tres horas y media en recorrer los expositores de los ocho patronatos provinciales de turismo, finalizando su triunfal recorrido pasadas las tres y cuarto de la tarde en el stand de Málaga capital, donde fue atendida por el alcalde, Francisco de la Torre, y por el concejal de Turismo Julio Andrade. Casi una hora y media antes pasó por el de la Costa del Sol, siendo recibida por el presidente de la Diputación y de Turismo Costa del Sol, Elías Bendodo, así como por los numerosos alcaldes, concejales y empresarios de la provincia presentes en Ifema. La presidenta, acompañada por el consejero de Turismo, Javier Fernández, y por el vicepresidente, Jiménez Barrios, así como por el responsable de Turismo Andaluz, Javier Carnero, se hizo una de las fotografías en el 'lugar de moda' para ello en esta feria, la inmensa fotografía del Caminito del Rey que preside uno de los laterales del stand del Patronato malacitano, que también le dedica una especial atención a Los Dólmenes antequeranos. Y es que la playa el sol no son ya los únicos productos que vende la provincia de Málaga, tal como anunciaba ayer en la entrevista que le concedió a SUR el presidente Bendodo: «El tirón de la capital, los Dólmenes y el Caminito nos han puesto de moda», decía. Y es verdad. Tan verdad como lo es también que el turismo vive un momento histórico para Andalucía y para Málaga, porque la expectación fue máxima durante toda la jornada en Fitur y el lleno del pabellón 3 también. Por cierto, el espectacular diseño y la modernidad del mismo fue elogiada por casi todos. Un pero, no se refleja la luminosidad de nuestra Comunidad porque al querer resaltar las cabeceras de cada una de las provincias se ha optado por una mínima iluminación lo que da cierta sensación de penumbra, aunque hay quien afirma que «esto favorece el recogimiento...». Lo cierto es que Andalucía presenta la novedad de que los folletos (a nivel de Consejería) han pasado a mejor vida, aunque no en cada una de las provincias, donde siguen teniendo su protagonismo, aunque cada vez compiten más los 'pendrives' con material informativo.

Numerosos alcaldes de la provincia estuvieron todo el día atendiendo a las personas que abarrotaron la Costa del Sol desde poco después de que Ifema abriera sus puertas. Entre otros, los de Torremolinos, José Ortiz; Vélez, Antonio Moreno; Estepona, García Urbano; Benalmádena, Víctor Navas; Torrox, Óscar Medina; Antequera, Manuel Barón; Ronda, Teresa Valdenebro; Mijas, Juan Carlos Maldonado; Coín, Fernando Fernández; Ojén, José A. Gómez; Benahavís, José A. Mena, y un largo etcétera. Mientras, José Bernal, alcalde de Marbella, atendía en su expositor a los muchos invitados que allí se dieron cita, porque la ciudad marbellí ha vuelto a tener su protagonismo propio en Fitur, siendo con Málaga la única capital con stand propio. Junto a los alcaldes, sus concejales de Turismo, a la vez que también estaban la presidenta de la Mancomunidad de la Costa del Sol Occidental, Margarita del Cid; los parlamentarios nacionales Carolina España, Ángel González y Ángeles Muñoz; la parlamentaria andaluza Marisa Bustinduy; el delegado del Gobierno de la Junta en Málaga, José Luis Ruiz Espejo; el vicepresidente de la Diputación, Francisco Salado y el portavoz de Ciudadanos en la institución provincial, Gonzalo Sichar, entre otros, quienes la verdad es que tuvieron una mañana en la que nadie tuvo ni un minuto de sosiego, ya que entre entrevistas y visitas no se paró.

Magnífico discurso

Además de la presidenta y los dos miembros de su gobierno, dos ministros estuvieron en las dependencias andaluzas, el del Interior, Juan Ignacio Zoido, y el de Turismo, Álvaro Nadal, quien, por cierto, sorprendió a propios y a extraños con un magnífico discurso en el área de prensa de la Costa del Sol. La verdad es que ya era hora que la industria turística española tuviera un responsable máximo que al menos sepa de qué va la cosa.

Esta vez por Andalucía no pasaron los Reyes, doña Felipe y doña Letizia, que inauguraron Fitur, como ya es tradicional. Se les esperaba por Málaga, aunque no iban expresamente al expositor de la capital de la Costa del Sol, ya que en el protocolo se anunciaba su paso por Caravaca, con motivo del Año Jubilar, que ocupa el stand que hay justo enfrente del que ocupa el Área de Turismo del Ayuntamiento malacitano, y nadie dudaba de que si era así, los Reyes visitarían el de la capital malagueña, pero la presencia de los monarcas nunca tuvo lugar en el pasillo de unión de los pabellones 3 y 5, donde están las dos ciudades.

Mucho frío en Madrid, tanto que por primera vez no hace calor en los pabellones de Ifema, pero eso no fue óbice para que la asistencia fuese más que importante, si bien mucha gente le huye a este primer día a causa de las extremas medidas de seguridad vividas en años anteriores que hacían un calvario entrar en la feria, algo que en esta edición ha funcionado de forma mucho más ágil. Hubo numerosos empresarios y representantes del sector en este primer día de la feria madrileña de turismo: Javier González de Lara, Miguel Sánchez, Luis Callejón, José Carlos Escribano, Norberto del Castillo, Manuel Villafaína, Miguel Sierra, Ricardo Arranz, María Herrero, Ramón Jiménez, Cristóbal y Mari Francis Peñarroya, Salvador Campano, Mercedes Menjíbar, Jesús Burgos, Ricardo del Cid, Antonio Roldán, Yolanda de Aguilar, María Naranjo, Pablo Gonzalo, Salvador Merino, Francisco Moro, y un largo etcétera, porque Fitur concentró la presencia y las miradas del turismo andaluz y malagueño en un año que se prevé sea al menos tan bueno como el pasado 2016, cuando se batieron todas las cifras. Fue un día muy intenso, con mucha actividad política y promocional. Los negocios, si se producen, comenzarán a sellarse hoy, porque ya se sabe, en estas ferias el primer día es el de las inauguraciones. Y la de Andalucía fue un verdadero espectáculo.