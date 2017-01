Málaga acude a Fitur con la cultura como gancho para reactivar el mercado nacional

Málaga anticipa a hoy las acciones que desplegará en el marco de la Feria de Turismo de Madrid (Fitur), que arranca mañana, y en la que la oferta cultural será el gran reclamo con el que la capital busca mejorar las cifras de llegada de turistas españoles. Y es que, pese a que 2016 ha sido un año de registros históricos, éstos no se han visto reflejados en el movimiento del mercado nacional. De hecho la capital registra un estancamiento en la llegada de españoles, con una subida del 0,2%, lo que supone 516.000 viajeros. El concejal de Turismo del Ayuntamiento de Málaga, Julio Andrade, señaló que el turismo nacional lleva dos años experimentando crecimientos, pero que no puede registrar subidas mayores porque en épocas como la Semana Santa, en que el cliente mayoritario procede del país, los hoteles están llenos. «No podemos conseguir más turistas mientras que no crezca la capacidad hotelera», dijo.

En la 37 edición de Fitur, Málaga cambia la ubicación del expositor propio en el que presenta su oferta y que contará además con el apoyo de 54 empresarios de la ciudad. Con una inversión de 74.000 euros, un 18% menos, han planificado una intensa agenda de contactos con siete aerolíneas, operadores turísticos y la firma de una acuerdo con el ministro de Turismo de Argentina o la presentación del proyecto museístico de Ifergan, que se ubicará en las inmediaciones de Atarazanas. En total contemplan unas 60 citas con directivos de compañías especializadas en los diferentes segmentos, prescriptores profesionales, aerolíneas y navieras, precisó el director de Turismo, Javier Hernández.

El alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, que presidirá la delegación malagueña, participará hoy en la recepción del Felipe VI al sector turístico en el Palacio de El Pardo con motivo de la presentación por parte de la Organización Mundial del Turismo (OMT) del Año del Turismo Sostenible.