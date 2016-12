Andalucía liderará una cumbre europea para mejorar la competitividad turística. El consejero de Turismo de la Junta, Francisco Javier Fernández, avanzó ayer que la Comunidad será la anfitriona de la Asamblea General 2017 de la red Necstour (Network of European Region for a Sustainable and Competitive Tourism), una reunión en la que numerosas entidades e instituciones regionales europeas abordarán iniciativas y estrategias de futuro en el sector.

El evento se celebrará los días 30 y 31 de marzo en la capital andaluza y en el mismo se trazará la hoja de ruta para hacer más competitiva y sostenible la industria turística. Fernández trasladó ayer esta iniciativa a la Mesa del Turismo, en la que participan los empresarios y agentes sociales del sector. En esta reunión destacó la importancia de albergar este encuentro, recalcando que Andalucía es miembro de la ejecutiva de esta red. «La asamblea general de Necstour es el órgano de decisión más importante de esta red de regiones europeas, donde votan las políticas y prioridades, además de que en ella participan todos los miembros de la organización, entre ellos, Andalucía, que forma parte del comité ejecutivo», dijo el consejero de Turismo.

Precisamente, la asamblea general de Necstour propone fortalecer la política turística de cara al marco financiero posterior a 2020 y la complementariedad de programas de la Unión Europea. «Esta red de regiones tiene entre sus objetivos promover el intercambio de experiencias y el diseño de programas conjuntos para impulsar el desarrollo sostenible, la creación de sinergias entre distintos territorios y la aplicación de buenas prácticas en el sector, unos objetivos que cuentan con el respaldo de Andalucía.