¿Qué es Vero y por qué todo el mundo quiere usar esta app?

Vero quiere ser tu nuevo Instagram y tu nuevo Facebook, de entrada, presentándose como todo lo contrario. 'True social' reza esta app de reciente aparición, y de uso nada sencillo, que se define como una red social con un muro totalmente cronológico y sin anuncios. Y elegante, mucho.

Ante el reclamo de que las primeras altas serán gratuitas, millones de usuarios se han lanzado a probar Vero, creando un 'hype'. Salvo la ausencia de algoritmo, y un férreo control en los círculos de privacidad de lo que se cuelga, Vero permite compartir principalmente fotos, pero también enlaces, vídeos, música y chatear con los contactos.

El registro en Vero no tira de otra red social, se descarga tanto para iOs como para Android en la tienda de aplicaciones y se rellena un formulario clásico: nombre completo, número de teléfono y foto, claro está. La avalancha de solicitudes está haciendo que no sea nada sencillo o que la aplicación se reinicie varias veces por la sobrecarga de servidores. Al no sincronizar con ninguna otra red social, Vero tirará de tu lista de contactos para buscar a tus amigos.

Los creadores aseguran que no pondrán publicidad porque, tras el primer millón de usuarios, cobrará una «pequeña tarifa anual» de los suscriptores. «Ves lo que compartan contigo, cuando lo compartan contigo», eso dicen. De momento, Facebook. Twitter e Instagram se llenan de mensajes de «¿has probado Vero?». Porque está de moda, porque es lo que toca. Habrá que ver si Vero se convierte en la auténtica alternativa o, por contra, acaba siendo otro caso Google+.