Trucos para alargar la batería de tu móvil Fotolia Con unas sencillas pautas y ajustes en tu smartphone podrás alargar la autonomía y recurrir menos al cargador ROSSEL APARICIO Málaga Sábado, 31 marzo 2018, 00:23

Vivimos enganchados a nuestro móvil. Lo usamos infinidad de veces a lo largo del día: para consultar el correo, responder a los mensajes de los diferentes grupos de WhatsApp, para actualizar redes sociales, localizar una calle y para un larguísimo etcétera de situaciones que agotan la batería de nuestro smartphone mucho antes de lo que nos gustaría y que nos obliga a recurrir al cargador a diario. Ni 24 horas nos dura. Aunque existen cargadores para el coche, inalámbricos y otras soluciones eficaces, quizás a muchos usuarios les resulte útil conocer unos sencillos trucos y ajustes en el móvil que le ayudarán a estirar como un chicle su autonomía y retrasar la cita con el cargador. ¡Toma nota!

1 Ajusta la iluminación de la pantalla y el tiempo de espera

Es un primer paso para ayudar a ampliar la duración de la batería, ya que, aunque no lo parezca, consume. Por ello, reducir el brillo, e incluso ajustar el color de los fondos de la pantalla, podrían mejorar la operatividad del teléfono. Es recomendable regular la intensidad de brillo de la pantalla en función de la cantidad de iluminación disponible donde se esté utilizando el móvil. Si justas el brillo a un nivel medio tu batería te lo agradecerá. Y no olvides reducir al máximo el tiempo del bloqueo automático (el tiempo que tarda en 'apagarse' la pantalla de tu móvil cuando dejas de usarlo). Si cuando dejas de toquetear el móvil, éste tarda mucho en apagarse para quedarse en 'stand by', puedes mirar las opciones en ajustes para reducir ese tiempo.

2 Apaga el wifi si no lo usas

Otro consejo para ahorrar energía es revisar las conexiones de tu móvil. El WiFi en casa o incluso en el trabajo es genial pero, si no estás conectado a ninguna señal en determinados momentos del día, tu teléfono la seguirá buscando lo que conlleva un gasto de energía. Por ello es recomendable activar el wifi solo cuando vayas a utilizarlo.

3 Bluetooth, cuando lo necesites

Al hilo del consejo anterior, el Bluetooth también puedes (y debes) desactivarlo si no lo necesitas. ¿Para qué tenerlo en marcha si ya compartes fotos, mensajes o vídeos a través de WhatsApp, por ejemplo, y no lo utilizas? Cuando lo creas conveniente actívalo, si no te hace falta, mejor tenerlo desconectado.

4 Plantéate desactivar el GPS

La ubicación de tu teléfono, el GPS, es una opción que consume mucha batería, por ello puedes probar a activarlo o desactivarlo en función de tus necesidades. Es cierto que, si lo desactivas, habrá aplicaciones que no puedan facilitarte cierta información, puedes decantarte con conectarla o no según la necesites.

Fotolia

5 Quita el giro automático de la pantalla

El giro automático de nuestro smartphone, gasta. Si lo usas, perfecto, pero si puedes prescindir de él, desactívalo.

6 Adiós a los fondos animados

Los fondos animados quedan muy bien, pueden resultar muy graciosos para enseñar a los demás pero, aunque otorguen al teléfono un aspecto más personificado, debes saber están absorbiendo constantemente batería. Las imágenes de fondo estáticas siempre consumirán menos.

7 Elimina las aplicaciones que no necesites

Con frecuencia descargamos aplicaciones en nuestro terminal que, con el tiempo, vamos dejando olvidadas. ¿Para qué tenerlas? Revisa de vez en cuando tus aplicaciones para eliminar aquellas que no uses, de esta forma, además de liberar espacio, también ahorrarás energía.

8 Carga la batería aunque no esté descargada del todo

Existen muchos mitos en torno a la forma en la que debes cargar tu móvil. Los expertos recomiendan no esperar hasta última hora para cargarlo. Puedes cargar tu smartphone aunque la batería esté a medias, es más, no deberías dejar que se descargara por completo. Hay fabricantes que recomiendan su carga no más baja del 20%.

9 Limita los widgets

Los widgets de tu escritorio 'chupan' más batería que los iconos, por ello, es conveniente revisarlos y quedarte con los que realmente uses en tu día a día. Algunos widgets, como la información meteorológica por poner un ejemplo, está transmitiendo datos constantemente con el consiguiente gasto.

10 Despídete del modo vibración

Debes ser consciente de que esta función consume mucha más batería que el modo normal o cuando tienes el móvil en silencio.

11 Controla el gasto de batería

En ajustes puedes comprobar el uso de la batería de su móvil. / SUR

Si quieres profundizar en el ahorro de la batería, debes saber que puedes controlar cuánta está gastando tu teléfono en las aplicaciones que tienes. Únicamente debes pulsar, dentro de ajustes, en uso de la batería y lo sabrás.

Y si deseas exprimir aún más la batería de tu móvil, siempre puedes descargarte una aplicación para ayudarte a controlarla. Existen aplicaciones gratuitas que ofrecen modos de ahorro preestablecidos además de la opción de crear tus propios perfiles con mejoras de la batería de hasta un 50%, según anuncian algunos desarrolladores. Es cuestión de probar.