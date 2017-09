El truco para pasar los audios de WhatsApp a texto sin tener que oírlos De esta manera, podrás saber qué te quiere comentar un contacto a través de una nota de voz si te encuentras en un lugar poco apropiado para escuchar el teléfono SUR Miércoles, 13 septiembre 2017, 12:55

De un tiempo a esta parte las notas de voz o audio en WhatsApp se han ido poniendo de moda y cada vez llegan más a los diferentes chats que se mantienen con diferentes contactos. Es cierto, que para el emisor es mucho más rápido y ágil a la hora de explicar cualquier situación o hecho, sin embargo, para la persona que lo recibe, quizás el momento en el que le llegue no sea el más idóneo para escucharlo. De ahí, que el truco que se va a explicar a continuación pueda resultar de gran ayuda para muchos usuarios de WhatsApp.

La clave radica en Transcriber, una aplicación que se ha encumbrado como una de las app del momento, ya que Transcriber se encarga de convertir las notas de voz de WhatsApp en texto.

Y, ¿cómo lo hace? Pues, su funcionamiento es bastante sencillo. Lo primero que se debe hacer es descargar Transcriber, después métete en WhatsApp y mantén pulsado un audio. Comparte con Transcriber y se abrirá la aplicación mostrándote el audio convertido en texto. Un widget muy novedoso para WhatsApp.

No será necesario salir de WhatsApp, ya que la herramienta se mostrará como ventana flotante por la pantalla del dispositivo móvil. Eso sí, si el audio no se escucha bien o la pronunciación del otro usuario no es muy clara, puede el transcriptor tenga alguna que otra dificultad.