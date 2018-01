¿Cómo seguir viendo noticias en tu muro de Facebook?

Constantemente Facebook cambia el algoritmo de tu muro para priorizar unos contenidos sobre otros. Desde hoy, puede que comiences a ver menos noticias, vídeos o fotos que compartimos desde Diario SUR en Facebook. ¿Vas a dejar que otros elijan por ti?

Muchos lectores nos han preguntado cómo seguir viendo las noticias que les gustan. Te contamos cómo hacerlo en dos pasos.

1. 'ME GUSTA'

Entra en nuestra página de Facebook. Bajo la cabecera, si es que todavía no le has dado a 'Me gusta', sigue nuestra página.

2. 'SEGUIR'

Junto 'Me gusta', encontrarás otro recuadro que pone 'Seguir'. Si pinchas se desplegará un menú. Lo más probable es que esté 'predeterminado'. Si no quieres perderte nada de SUR, tienes que hacer clic en 'Ver primero'.

¡Ya está! Fácil, ¿verdad? De ahora en adelante vas a ser el mejor informado. Facebook ya sabrá qué es lo que quieres ver.