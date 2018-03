¿Pueden los móviles escuchar todo lo que decimos?

El fenómeno Baader-Meinhof

Conocido también como ‘Ilusión de frecuencia’, explica que el cerebro humano tiende a establecer patrones y a ignorar aquellos elementos que no se repiten o que no considera válidos para crear una secuencia. El término fue acuñado por Terry Mullen en 1886 cuando leyó por primera vez el nombre de una organización terrorista llamada Baader-Meinhof y luego comenzó a verla escrita en varios lugares. Se suele explicar de forma sencilla haciendo alusión a que cuando uno busca comprar un coche de determinada marca o está pensando en tener un hijo, empieza a ver ese coche o embarazadas de forma masiva. Pero siempre han estado ahí, solo que el cerebro no les prestaba la misma atención.