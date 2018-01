¿Pagar en Navidad con bitcoins? Monedas virtuales para compras navideñas Un hombre mientras enseña una moneda representativa de Bitcoin, en Moscú (archivo) / EFE ¿Es seguro pagar en la red y posible hacerlo ya con Bitcoins (BTC)? ¿Es recomenable utilizar la tarjeta de crédito en las páginas web? Respondemos todas estas cuestiones CHARO MÁRQUEZ Martes, 2 enero 2018, 00:13

Estas Navidades realizaremos cientos de compras en Internet. Pero, ¿es seguro pagar en la red? ¿es posible pagar ya con Bitcoins (BTC) los regalos de Navidad? ¿es recomenable utilizar la tarjeta de crédito en las páginas web?. Respondamos a estas preguntas.

Andrei Karpushonak, experto informático, afirma que hay numerosos fraudes en internet, sobre todo en el uso de tarjetas de crédito a nivel internacional. Solo en Londres, el 20% de los pagos on line en hoteles son fraudulentos, "porque no hay reporte de la actividad hasta varios días después", señala.

El consejo más importante del profesional es "no dar el número de nuestra tarjeta en sitios web desconocidos que no sean de confianza pues significaría darles la llave de nuestra cartera".

Los denominados 'micropagos' con criptomonedas son más fiables, además de inmediatos, sin comisiones, ni intermediarios. Y pensarán en el Bitcoin pero, por el momento, no pueden hacerse pequeñas compras con esta moneda virtual. Las tres primeras tiendas de la red, Amazon, Apple y Wallmart no permiten el pago con esta moneda. El experto denomina al Bitcoin "el oro digital". "Tu no pagas un café con oro, utilizas monedas de uso cotidiano", aclara, lo mismo ocurre con esta cryptomoneda cuya unidad más pequeña es el Satochi (0.00000001BTC).

Esto no significa que el BTC sea una moneda de uso exclusivo para ricos, pero no sirve para pequeñas transacciones. Aunque actualmente existen más de 1.000 tipos de monedas virtuales que sí pueden emplearse para hacer pequeñas compras cotidianas en Internet. Según Karpushonak esta situación es semejante a la "jungla", pero en el futuro quedarán sólo unas 20 0 30 cryptomonedas "pues sólo persistirán las que ofrezcan mayor fiabilidad a los consumidores y el resto desaparecerá".

El futuro está en estas monedas virtuales, y según Karpushonak, "lo importante es que las personas más inteligentes del planeta están resolviendo casos prácticos con criptomonedas". Y el I Hackathon Crypto Marbella se encarga de reunir a programadores, inversores y desarrolladores para bsucar esas soluciones. Durante toda una jornada los participantes se enfrentarán a la resolución de cinco retos que plantea la vida cotidiana mediante el desarrollo de soluciones que empleen la tecnología del ‘blockchain' o cadena de bloques en la que se basa el BTC. Sus soluciones serán premiadas con 3.000, 2.000 euros y dos meses gratis de estancia en el centro de negocios Our Space, valorado en 1.000 euros.