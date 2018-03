El vídeo en directo con más espectadores de la historia tiene firma española Imagen de El Rubius. / Youtube INTERNET El fenómeno youtuber y el juego Fornite batieron los registros en un campeonato online J. A. G. Madrid Lunes, 26 marzo 2018, 12:56

Un tuit del Rubius el pasado 19 de marzo desencadenó todo: “Da igual que seáis Youtubers old school, Youtubers que no os caigáis bien entre ellos, esto va a ser para reventarnos las caras y echar unas risas y juntar a la comunidad de una vez por todas. Lets go bois”.

A la iniciativa de Rubén Doblas se sumaron otros 99 youtubers y la excusa jugar un campeonato de Fortnite. Una competición sin premios del juego de moda en los últimos meses en internet y que consiste en una batalla de todos contra todos para sobrevivir.

Participantes en el torneo. / El Rubius

El pasado 15 de marzo, Ninja, un jugador estadounidense, y el cantante Drake se unieron para «echar» una partida en Fortnite Battle Royale, es el nombre completo del juego, y su retransmisión en Twitch, la mayor plataforma de emisión online de videojuegos y propiedad de Amazon, aglutinó a 600.000 espectadores.

Diez días después, esta cifra se ha quedado pequeña con el #YTBattleRoyale que fue trending topic durante todo el día en Twitter, compitiendo incluso con la actualidad informativa del día y la detención de Carles Puigdemont en Alemania.

Fenómeno social

El «minuto de oro» llegó a las 20:00 horas en España cuando se congregaron todos los youtubers citado para la gran batalla online. Una retransmisión en directo a través de varias cuentas, pero liderada por Doblas, que acumuló más de un millón de visitas. Dato que hasta el propio Rubius comentó en directo «he marcado el récord mundial de visitas en YouTube». A los pocos minutos de finalizar la partida, la transmisión ya superaba las 10 millones de visualizaciones.

Fortnite es la última moda en la red, un juego que supera los 3,4 millones de jugadores simultáneos en todo el mundo durante el mes pasado. Unas cifras que le han convertido en el juego online más popular del momento.

Según datos de Epic Games, los padres de la criatura, el juego había alcanzado los 10 millones de jugadores solo dos semanas después de su lanzamiento durante septiembre de 2017. Según las estimaciones, a día de hoy se estima que más de 30 millones de personas juegan habitualmente.