Sobre el 'caso Facebook': «Es responsabilidad de las empresas cuidar los datos de los usuarios» Soledad Antelada La experta en ciberseguridad Soledad Antelada no cree que el escándalo de Cambridge Analytics vaya a provocar un abandono masivo de las redes sociales NURIA TRIGUERO Lunes, 26 marzo 2018, 20:20

Soledad Antelada, ingeniera del departamento de ciberseguridad del Berkeley Lab, cree que es positivo y necesario educar a los ciudadanos en la protección de sus datos personales y la prevención de delitos cibernéticos, pero advierte de que eso no puede desembocar en que las empresas y gobiernos se laven las manos. "¿Hasta qué punto el ciudadano tiene que ser responsable de que una empresa cuide bien de sus datos personales? Son las empresas tecnológicas las que tienen la responsabilidad de proteger a los usuarios, y los gobiernos deben velar porque así sea. No se puede poner ese peso sobre una persona que no tiene por qué estar versada en tecnología", argumenta la experta. Respecto al 'caso Facebook', para ella la responsabilidad cae claramente del lado del gigante tecnológico. "Es responsabilidad de las empresas cuidar los datos de los usuarios", afirma, aunque añade que conviene no olvidar una realidad: "Con esta información, las plataformas sociales hacen su negocio".

Antelada no cree que el escándalo desatado a raíz de la filtración de datos de 50 millones de usuarios de Facebook vaya a provocar que un número significativo de usuarios abandonen esta u otra redes sociales. "Instagram es de Facebook , WhatsApp también. ¿Cómo nos comunicamos ahora si dejamos de usar estas aplicaciones? La gente seguira usándolo, en definitiva", afirma. Lo bueno es que este caso ha despertado la conciencia de los ciudadanos sobre la privacidad. "Puede que ahora la gente tenga mas cuidado", plantea la experta.

La ingeniera de ciberseguridad opina que los gobiernos tienen un papel que asumir a la hora de poner coto a los abusos empresariales en el tráfico y uso de los datos de usuarios. En Europa, recuerda, va a entrar en vigor el próximo mes de mayo el Reglamento General de Protección de Datos (RGPD), que pretende crear un marco legal de protección de datos armonizado en toda la Unión, con el objetivo de devolver el control a los ciudadanos sobre sus datos personales, imponiendo a su vez reglas estrictas sobre quienes alojen y traten estos datos, en cualquier lugar del mundo. "Si se aplica esta ley con sanciones puede que es panorama cambie un poco, al menos en Europa", afirma.