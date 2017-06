Por qué no me llegan los megas que estoy pagando En más de una ocasión, tras tener todo dispuesto para ver nuestra peli o serie favorita, la velocidad de internet nos juega una mala pasada IVÁN GELIBTER Sábado, 24 junio 2017, 00:53

Cada vez es menos la gente que se descarga de manera ilegal películas, series o música, ya que el surgimiento de plataformas en 'streaming' como Spotify, Filmin, HBO y últimamente Netflix aportan todos los contenidos en alta calidad por unos pocos euros al mes. Pese a que en este sentido se puede decir que hemos 'evolucionado', a todo el mundo le ha pasado en más de una ocasión que, tras tener todo dispuesto para ver nuestra peli o serie favorita, la velocidad de internet nos juega una mala pasada. Esto provoca que los vídeos en streaming pierdan calidad, vaya a trompicones, o directamente que no se reproduzcan.

De momento, hagamos una prueba. Vayamos a un test velocidad como https://www.testdevelocidad.es/ y comprobemos los datos.

Pero, si tengo contratados 300 megas, ¿cómo es esto posible?

No es la pregunta del millón, pero qué duda cabe de que a nadie le gusta pagar por un servicio que no disfruta, especialmente si se trata de un bien que casi se puede considerar de primera necesidad. Los motivos por los que no llega la velocidad que estamos pagando son muchos y muy variados, aunque hemos de tener en cuenta de que todas las soluciones que se plantean no serán suficientes para alcanzar esos 300 megas tan deseados.

1

Ojo con las promociones: Hemos de tener en cuenta, antes que nada, que la mayor parte de las operadoras ofrecen HASTA X megas. Esto quiere decir que si pensamos que tenemos 300 megas, la traducción es que ese es el máximo que podemos recibir, y no que sea lo que SIEMPRE vamos a obtener.

2

No es lo mismo la conexión ethernet que el wi-fi: Este máximo de velocidad, muy difícil de alcanzar, solo se puede obtener con una conexión ethernet, o lo que es lo mismo, por cable. Esto, de momento, deja fuera a los smartphones y las tablets. Según diversos estudios publicados en la red, las conexiones por wi-fi reciben de media un 30 por ciento menos de velocidad que las otras, lo que incluye, obviamente, a los portátiles o torres conectados a la red de esta manera.

3

Tengo mi ordenador conectado por cable, y aún así llega poca velocidad: Hemos probado el ordenador conectado vía ethernet y la velocidad es insuficiente, lo que puede estar provocado por diversos motivos como la incompatibilidad con la tarjeta de red de cable de tu pc; por culpa del antivirus que tengas instalado en tu ordenador (ya que hay varios antivirus que consumen mucho ancho de banda de la conexión de internet); por utilizar programas de descarga de los de compartir archivos (como los torrents); o porque el pc que con el que te conectas se te ha quedado anticuado.

Me conecto con cable y tengo una velocidad aceptable, pero el wi-fi va lento. ¿Qué pasa?:

0

Hemos elegido mal el lugar en el que colocar el router: Hay que colocar el emisor en un lugar central de la casa, de manera que llegue de una forma parecida a todos los rincones, y a ser posible en un sitio elevado. La forma ideal sería colgado del techo con las antenas mirando hacia abajo, aunque igual eso no es muy estético

0

Tenemos el router en la cocina: ERROR. Con todos los electrodomésticos de superficie metálica, la calidad caerá en picado

0

Megas que se van por la ventana o a la casa del vecino: Es recomendable no tener el router cerca de ventanas o de paredes que colinden con el vecino, ya que así también perderemos unos megas preciosos que no se está llevando nadie.

0

Cambiar la contraseña: Existen programas capaces de descifrar las contraseñas que vienen por defecto. Es mejor cambiarla para evitar que nos 'roben' nuestro internet

0

Un router mejor: Si seguimos sin estar conformes podemos probar a comprar un router dual, que es de mejor calidad y se aprovechan mejor los megas. Existen en Amazon algunos modelos por cantidades cercanas a los 150 euros, y no son muy difíciles de instalar.

0

Tengo una casa grande y alargada: A veces el tipo de casa hace difícil que la señal del router llegue a todos los rincones, pero esto tiene solución; adquirir un repetidor de señal que colocaremos justo en el medio, entre el router y el punto más alejado de la casa. Hay modelos por algo más de 25 euros, aunque se irá incrementando el precio dependiendo de los metros que necesitemos.