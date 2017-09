Los huevos sorpresa de Youtube le hacen sombra a Rubius Uno de los vídeos del canal Mejores Juguetes. / SUR Tres de los diez vídeos más vistos en España son de canales infantiles en los que se sacan juguetes de envoltorios, cajas o similares. Si tienes hijos, seguro que conoces esta imparable obsesión infantil AMANDA SALAZAR Málaga Sábado, 30 septiembre 2017, 00:19

Una voz en off, unas manos y pequeños juguetes metidos dentro de huevos sorpresa, cajas de regalo o similares que se van sacando a medida que avanza el vídeo, de unos 30 minutos de duración. Esos simples elementos han enganchado a millones de niños en todo el mundo. Los pequeños se quedan literalmente pegados a la pantalla para ver jugar a otros. Una idea que empieza siendo una afición para sus creadores pero que puede convertirse en un negocio muy lucrativo debido al número de visualizaciones millonarias que consiguen.

Los canales infantiles también se han apropiado del fenómeno ‘unboxing’, en el que los youtubers desempaquetan cosas y las prueban. En España, tres de los diez vídeos con más visualizaciones en Youtube son de esta tipología, codeándose con Elrubius y Vegetta. De hecho, un clip del canal Toys and Funny Kids Surprise Eggs (6.570 millones de reproducciones) ocupa el segundo puesto del ‘ranking’ de visualizaciones elaborado por el portal de análisis de datos en redes sociales Social Blade. En este caso, unos personajes animados de plastilina que mezclan los superhéroes con las princesas son los encargados de abrir huevos sorpresa y cajas, además de enfrentarse a distintas aventuras.

En el quinto puesto de vídeos más reproducidos se encuentra otro de estos canales, esta vez, de una creadora española, el de Mejores Juguetes (4.144 millones de visualizaciones). Este canal ha ido evolucionando a medida que conseguía más adeptos y de los huevos y cajas sorpresa ha pasado a juguetes, manualidades e incluso ha surgido una serie de dibujos animados, ‘La brujita Tatty’, que es la protagonista del logo del canal. Le sigue en sexto puesto Surprise Eggs Unboxing Toys (3.743 millones de visualizaciones), también con muñecos de plastilina.

Atendiendo a la cifra de suscriptores, también según Social Blade, Toys and Funny Kids Surprise Eggs se encuentra en el sexto lugar, con ocho millones de suscriptores; de ahí, salta al puesto 15, con Mejores Juguetes, que acumula 5,6 millones de seguidores.

“Los factores que hacen que estos canales sean tan atractivos para los niños son los mismos que funcionan para los dibujos animados: colores fuertes y un lenguaje sencillo”, señala Sonia Blanco, profesora de la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad de Málaga. A esto, señala, se suma otra característica imprescindible: la intriga de saber qué esconde el huevo sorpresa o la caja en cuestión. “Si los niños son capaces de ver los mismos dibujos animados una y otra vez, lo mismo pasa con estos vídeos”, indica Blanco.

Muchos de estos canales comienzan como un hobby, pero puede reportar una gran cantidad de ingresos debido a la publicidad que se inserta en los vídeos. “No se sabe a ciencia cierta cómo se paga a los creadores de estos canales por anuncio, depende de diferentes factores y son cifras muy secretas”, señala Blanco. Social Blade realiza estimaciones de los beneficios, aunque no son oficiales. Mejores Juguetes podría ganar entre 24.900 y 297.000 euros al mes. Esto supone entre 298.400 y 4,8 millones de euros al año. Para Toys and Funny Kids Surprise Eggs, estos cálculos ascienden al año a entre 57.000 y 924.000 de euros al mes, esto es entre 693.000 y 11,1 millones de euros al año, siempre según el mismo portal de estadística de redes sociales. El éxito exponencial que tienen muchos de estos vídeos ‘engancha’ a sus creadores, no solo por el beneficio económico, sino por la fama que consiguen a través de ellos.

Blanco señala que, para el consumidor se trata de canales que ofrecen un entretenimiento asegurado para unos pocos minutos. Un sector muy goloso pero con el que también hay que tener precauciones en el caso de los niños. “Está claro que los contenidos funcionan; pero los padres deben valorar si tienen un carácter divulgativo y controlar lo que ven sus hijos”, señala esta experta.

