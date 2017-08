Las etiquetas más populares de una década de Twitter en España Obama señala un tuit. / Michael Reynolds (Efe) Eventos políticos y consignas triunfaron como tendencia EFE Madrid Miércoles, 23 agosto 2017, 09:27

El movimiento social del #15M, la celebración del festival #Eurovision, el lema #VamosEspaña en competiciones deportivas o la consigna solidaria #RefugiadosBienvenidos son algunas de las etiquetas con más éxito en España en Twitter, que celebra diez años del primer 'hashtag' (etiqueta).

Esta figura, que nació en la red social el 23 de agosto de 2007 según un comunicado facilitado por la compañía, ha tenido como máximos exponentes en España eslóganes como #spanishrevolution y #tomalaplaza en los movimientos sociales que acompañaron al #15M durante la primavera de 2011 o fechas señaladas como las jornadas electorales del #26J y el #20N.

También destacó la #coronaciónfelipeVI en el terreno político, además del seguimiento de accidentes, de alertas informativas y de las primeras reacciones ante los atentados de Barcelona o de París con 'hashtags' como #Barcelona, #Rambla o #YoTeAcompaño, que se convirtieron en tendencia la pasada semana o #Paris, #CharlieHebdo, #JeSuiCharlie o #PorteOuverte tras los ataques en la capital gala.

A ellos se suman las etiquetas de #LaLiga y #ElClásico en el mundo del deporte, así como el lanzamiento del juego #Pokemongo, los estrenos de la serie #JuegodeTronos o la celebración anual de los #PremiosGoya, en el ámbito del cine, la televisión, la música o los videojuegos.

Según la compañía, el usuario Chris Messina fue el primero que tuiteó una sugerencia con el símbolo de la almohadilla (#barcamp) proponiendo usar estas etiquetas como "unificadores de conversaciones" en la plataforma.

En la actualidad, tras diez años en uso, "el 'hashtag' ha evolucionado", ha afirmado la entidad, que ha hecho hincapié en que esta etiqueta "ha pasado de ser una forma de categorizar 'tuits' a convertirse en parte de nuestra conversación diaria y en uno de los símbolos de la era digital". De hecho, cada día se comparten de media más de 125 millones de etiquetas en Twitter en todo el mundo, "lo que permite a los usuarios saber qué está sucediendo y descubrir de qué temas se está hablando".

Algunas de las etiquetas más populares en la conversación mundial de Twitter de esta década han sido #FollowFriday (#FF), que se tuiteó por primera vez el 16 de enero de 2009 para recomendar seguir a usuarios de la red social y que hasta ahora se ha utilizado más de medio millón de veces.

También #NowPlaying (#np) que se utilizó por primera vez en un tuit sobre la canción 'Open your Heart' de la banda americana Lavender Diamond en 2007 y que ya ha sido empleado más de mil millones de veces. Asimismo, el 'hashtag' de cine más usado de todos los tiempos es #StarWars, mientras que el evento deportivo mundial más comentado con esta etiqueta fue la Eurocopa de fútbol de 2016 (#Euro2016), y en el mundo de la moda la más empleada -compartida más de dos millones de veces-, es #ootd, siglas en inglés de 'outfit of the day', que significa "traje del día".

Para celebrar el cumpleaños de esta etiqueta, Twitter ha lanzado la etiqueta #Hashtag10, que activará un 'emoji' personalizado durante 24 horas.