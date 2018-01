Cinco aplicaciones gratuitas que te ayudarán a llegar a fin de mes Fintonic Con las apps para gestionar las finanzas personales sabrás en qué se te va el dinero y cuándo te pasas del presupuesto y podrás fijar metas de ahorro M. ÁNGELES GONZÁLEZ Málaga Sábado, 20 enero 2018, 01:11

¿En qué se me ha ido el dinero este mes? Seguramente te hayas hecho esta pregunta en más de una ocasión al revisar las cuentas bancarias. Mantener un control sobre lo que gastamos es fundamental para no pasarnos del presupuesto, cambiar hábitos y conseguir ahorrar, uno de los propósitos estrella de primeros de año. Esta tarea puede resultar compleja a simple vista, pero existen en el mercado un gran número de aplicaciones -gratuitas en su versión estándar- que la simplifican considerablemente. Eso sí, para conseguir hacer un uso óptimo de ellas hay que tener constancia a la hora de registrar cada uno de los gastos que hacemos a diario, a no ser que la app en cuestión ofrezca al usuario la posibilidad de conectarse con sus cuentas bancarias -sólo en modo lectura- y registrar de forma automática cualquier ingreso y desembolso. En este caso, el esfuerzo es mínimo. De forma general, estas aplicaciones permiten establecer metas de ahorro que empujan al usuario a controlar sus gastos y le avisan cuando sobrepasa el presupuesto diario establecido para lograr su objetivo. Alertas por cobro de comisiones, por pagos de facturas o por vencimientos de seguros son otras de las funcionalidades de estas apps, que realizan atractivas gráficas para que de un vistazo puedas dar respuesta a la pregunta del principio.

1

Fintonic: Esta aplicación -disponible para Android e iOS- controla de forma desglosada los gastos e ingresos a partir de los movimientos de las cuentas, por lo que necesita los datos bancarios. Además del correo electrónico, para comenzar a usar esta app se requieren las claves de acceso, pero las que son sólo para lectura, es decir, no permiten realizar compras ni transferencias ni otras operaciones. La seguridad de Fintonic, según sus creadores, “está verificada y validada por los mayores especialistas en seguridad digital”. Además, la información está protegida con nivel de seguridad bancaria de 256 bits, “que es el mismo nivel de protección que tienen los bancos más avanzados”. Además, se puede proteger el acceso a la cuenta en los dispositivos móviles con un PIN de cuatro dígitos o mediante reconocimiento dactilar.

Los gastos e ingresos se organizan automáticamente por categorías (supermercados, restaurantes, alquiler, gasolina...), y basándose en ese patrón, Fintonic te da una previsión mensual de lo que gastarás y en qué. Además, realiza análisis y recomendaciones a la medida “para sacarle el máximo partido a tu dinero”. Asimismo, esta aplicación, premiada por Google en 2015 por su carácter innovador en la categoría de Finanzas, envía una alerta cuando hay algún descubierto en la cuenta, un cobro por duplicado, comisiones o el vencimiento de un seguro.

También permite contratar préstamos y seguros rastreando entre la oferta de más de 50 entidades que están conectadas a la plataforma y analiza el perfil de riesgo del usuario “o cómo eres de sexy para los bancos” con el objetivo de lograr las mejores condiciones en los préstamos, tarjetas, seguros... “al negociar de tú a tú sabiendo cómo te valoran los bancos”. Actualmente cuenta con más de 400.000 usuarios.

Fintonic

2

Presupuesto Diario Original. Si eres desconfiado y no quieres facilitar tus claves bancarias, esta aplicación, sólo disponible para dispositivos iOS, no se conecta a las cuentas de las entidades financieras, así que no hay que introducir ningún dato de la banca online. Aseguran sus creadores que no venden los datos a terceros, y que se quedan en la aplicación. Para sincronizarlos, puedes cifrarlos antes de subirlos a la nube. Sus creadores la definen como “simple, sencilla y divertida”.

Las funciones clave son gratuitas, pero hay otras de pago, como el cifrado de datos, la protección con PIN, gráficas de análisis o la posibilidad de introducir los datos de varios usuarios a través de Dropbox.

El usuario debe introducir sus ingresos habituales y la periodicidad (mensual, semanal...); a continuación, los gastos periódicos como el alquiler o la cuota del gimnasio y, por último, qué porcentaje quiere ahorrar. La aplicación calculará cuánto dinero puede gastar cada día. De esta forma se crea un presupuesto personalizado y adaptado al nivel económico de cada uno. A partir de entonces hay que ir registrando cada movimiento -si es un gasto hay que introducirlo en su categoría correspondiente- intentando ajustarse a los límites que marca el presupuesto.

3

Monefy. Para aprovechar esta aplicación al máximo se necesita constancia para registrar todos los gastos e ingresos del mes. El procedimiento es sencillo, tan sólo hay que elegir el tipo de gasto que se acaba de realizar (ropa, comida, ocio, coche...) e introducir la cantidad. Así se obtiene un gráfico que permite ver en qué se invierte el dinero. Se puede establecer el tipo de divisa que se utiliza y sincronizar dispositivos usando Dropbox. Asimismo, es posible la protección por contraseña, pero es de pago.

4

Spendee. Esta aplicación para Android analiza gastos e ingresos mediante infografías. Se pueden controlar los gastos de forma manual o conectándose a las cuentas bancarias. Todas las transacciones se clasifican por categorías y los gastos en efectivo se registran manualmente. Se pueden añadir metas de presupuesto y automáticamente avisa cuando se sobrepasa el límite. Controla las facturas para no olvidar pagarlas y se puede crear una billetera compartida para, por ejemplo, saber a quién le toca pagar en un viaje con amigos.

Spendee

5

Money Lover. Esta herramienta ¬disponible para Android e iOS- para gestionar finanzas personales se marca como objetivo que el usuario “tenga un estilo de vida mejor y financieramente seguro”. Con versión gratuita y premium, permite crear metas de ahorro y realizar un seguimiento de ellas en tiempo real. Envía al usuario notificaciones instantáneas cuando un presupuesto alcanza el límite especificado. También tiene un sistema de categorías que hace muy sencillo el seguimiento del dinero y además permite crear otras propias según las necesidades del usuario. Gestiona y recuerda las próximas facturas y hace un seguimiento y recordatorio de las deudas y los préstamos. Se pueden escanear recibos (Beta).